Barr secunda a Trump en advertencias sin base sobre fraude en voto por correo

Expertos en asuntos electorales, sin embargo, dijeron a The Washington Post que la posibilidad de que ocurra algo como lo que Barr plantea es prácticamente imposible porque las agencias electorales locales saben a quien envían papeletas y están al tanto de duplicaciones y de papeletas recibidas de parte de gente a la que nunca le enviaron nada.



Pero si bien votar por correo y oponerse a la ampliación no demuestra hipocresía porque no son puntos contrarios, no hay razón para creer que podría haber problemas de gran magnitud con el voto por correo tal como argumentan Barr y Trump.