El condado de Broward, en el sur de Florida, tiene un historial conocido de problemas con el voto. Se han desatado controversias electorales en 2001, 2004, y, por supuesto, el famoso caso Bush v. Gore en el año 2000, cuando George W. Bush ganó la presidencia por alrededor de 500 votos.

Este año regresamos a un dejá vu electoral que no termina de acabar. Rick Scott, el gobernador del estado y candidato al Senado federal, está demandando a los condados de Broward y Palm Beach luego de que se activara un recuento en esa contienda al Senado. Según la ley electoral, esto ocurre cuando la diferencia de votos es de menos de 0.5%, como ocurrió entre Scott y su contrincante demócrata Bill Nelson.



Aparte de urnas enteras con votos que reaparecieron tras la elección, muchos problemas en la votación en Broward involucraron boletas de voto en ausencia, por correo y provisional. Los problemas fueron de todo tipo: desde boletas de voto ausente que nunca llegaron a sus destinatarios, hasta registros de votantes que se desvanecieron.

"Florida nunca logra hacer las cosas como son"

Raymond y Gina Benner, residentes de Margate, Florida, ambos pidieron sus boletas para votar en ausencia, según le contaron a Univision Noticias. Gina recibió su boleta, pero Raymond no. Las habían pedido desde agosto, ya que estarían en New Hampshire el día de las elecciones.

Raymond mandó una segunda petición para recibir su boleta, pero esta nunca llegó, dijo. Llamó dos veces a finales de octubre y después de mucho esperar le dijeron que tenía que escanearlo directamente en la página web de la supervisora de elecciones. Finalmente recibió una boleta, el 6 de noviembre, cuando ya era demasiado tarde para enviarla de vuelta. Entonces llamó a pedir una boleta provisional, pero lo transfirieron a un mensaje de voz. Nunca supo nada más. Finalmente no pudo votar.

“Siempre hemos votado”, dijo Raymond. “Hicimos todo lo que pudimos”. Gina, exasperada, añadió, "Florida nunca logra hacer las cosas como son".

Gina no es la única molesta. Cientos han protestado en la oficina de Snipes y el diario The Sun Sentinel reportó que el jueves por la noche “los ánimos se encendieron” cuando la Junta de Escrutinio de Broward comenzó a considerar las boletas provisionales de votantes que no estaban listados como votantes elegibles. La oficina de elecciones encontró que 205 de los más de 600 votantes de hecho sí eran elegibles, según el Sentinel.

Por qué un votante deja de estar registrado para votar no queda claro. Ese es el caso de Aurelio Álvarez, maestro de matemáticas de secundaria. Álvarez estaba listado como votante y un día ya no lo estaba.

"Me preocupa que algo haya pasado"

Antes de votar, a mediados de octubre, Álvarez comprobó que estaba registrado para votar en la página del supervisor de elecciones de Florida (SOE por sus siglas en inglés), según le contó a Univision Noticias. El 28 de octubre votó temprano en Hollywood, Florida, aparentemente sin problemas.

Pero el 6 de noviembre su esposa llegó a casa y encontró unos papeles en la puerta que decían que había habido problemas con su boleta. Luego Álvarez entró a la página web de la SOE donde ahora decía que no había récord de él como votante.

Álvarez estuvo esperando por horas en la línea telefónica de la supervisora de elecciones. Les envió correos a ellos, al Partido Demócrata de Broward y de Florida y a la campaña del candidato a gobernador Andrew Gillum, pero de los funcionarios electorales del condado aún no recibe respuesta.

“Estoy muy molesto por esto. Siempre he participado en el proceso electoral”, dijo Álvarez, nacido cerca a Chicago de madre mexicana. “He votado desde que tengo 18 años, voto en todas las elecciones desde 1998, presidencial, estatal, local, siempre quiero dar mi voto. Me preocupa que algo haya pasado”.

"Ah, otra persona a la que el perro le comió la boleta"

Álvarez tiene el beneficio de la duda, pero otros se quedaron sin votar. Carol y Jeffrey Ferguson, de 61 y 60 años, pidieron una boleta para votar por correo semanas antes de la elección, le dijo Carol a Univision Noticias. Nunca recibieron sus boletas. Una semana antes del día de la elección, Carol llamó a la oficina de la SOE y habló con una mujer que le aseguró que habían envíado las últimas boletas de votación por correo y que “la debería recibir en las próximas 24 horas”, dijo Carol. No llegó nada.

Carol llamó de nuevo y la tuvieron esperando "por mucho tiempo", hasta que la transfirieron y dejó un mensaje de voz detallado, dijo. Nadie le devolvió la llamada. Llamó de vuelta el lunes antes de la elección, dejó otro mensaje, pero de nuevo, silencio.

“Finalmente el día de la elección reorganicé toda mi vida y fui y voté en persona”, dijo, al igual que su esposo Jeffrey. En el sitio de votación le dijeron que ella estaba registrada para votar en ausencia, aunque no era así. Ella les explicó que había pedido su boleta por correo y que nunca había llegado. La funcionaria electoral le respondió, “Ah, otra persona a la que el perro le comió la boleta”. A Carol no le hizo gracia. La funcionaria añadió que le había oído la misma historia al menos a una docena de personas más ese día.

Carol y Jeffrey sí lograron votar, pero su hijo no tuvo la misma suerte. Él estaba estudiando para exámenes finales en la Universidad de Miami y, como sus padres, pidió una boleta para votar por correo que nunca llegó, relató Carol. Él no tenía el lujo de manejar cuatro horas hasta su sitio asignado de votación, así que no pudo votar.

“No entiendo por qué sigue pasando esto”, dijo Carol sobre los problemas en Broward. “No logran espabilarse y hacer las cosas como son”.

Estos votantes no están solos: como menciona el usuario E. Emery en Twitter, "si votaste en ausencia en Florida, quizá deberías revisar si tu voto fue tabulado. Porque según mi supervisor electoral del condado, el mío no fue tabulado. Ni tampoco el de mi hermana ni el de mi abuela. Y potencialmente el de otros tampoco". Su tuit obtuvo 34,800 respuestas.







¿Cómo puedo revisar si mi voto contó?

Si vives en Broward o en cualquier otro condado de Florida y quieres revisar si tu voto fue contado, puedes averiguarlo en la página de elecciones del estado de Florida.

Debes introducir tu nombre, apellido y fecha de nacimiento, y llegarás a una página que te dirá si estás registrado como votante.

No es muy intuitivo, pero debajo de esta información hay un enlace que dice Ballot and Precinct Information (Información de Boleta y Recinto Electoral) al que debes hacer click. Allí debería estar la información de cómo has votado en el pasado, incluyendo estas elecciones de mitad de periodo. Debería decir también qué método usaste para votar, ya sea en persona, en ausencia o por correo.

Dicen que cada voto cuenta, y en las elecciones en Florida, a pesar de los problemas, esto es especialmente cierto. Los funcionarios electorales de Florida tienen hasta el sábado para contar los votos y determinar si las elecciones del Senado y del gobernador deberán irse a un recuento.

Erin Douglas, de Propublica, contribuyó con este artículo.

Esta historia incluye tips del proyecto Electionland de ProPublica, que monitorea problemas de votación en todo el país. Si tuviste problemas para votar, o si viste algo que nos quieras contar, aquí te decimos cómo.