Elecciones de mitad de periodo: ¿qué debes hacer si tienes problemas al votar?

Te ofrecemos esta guía de organizaciones civiles no partidistas donde podrás encontrar información sobre cuáles son tus derechos y a quién puedes llamar en caso de que se presente una situación irregular en tu centro electoral. También te ayudará a saber cómo verificar tu registro, centro de votación, candidatos y propuestas de enmiendas de tu estado, así como los documentos que debes llevar.

La primera recomendación es que no salgas de tu casa hasta que verifiques y confirmes toda la información sobre tu centro de votación. Algunos estados no exigen presentar el ID pero tienes que llevar algún documento de identificación si estás votando por primera vez. Acá puedes ver mapa interactivo (en inglés) para ver si tu estado requiere presentar una identificación.

Situaciones irregulares que puedes reportar

Líneas telefónicas

Los 10 derechos que tienes como elector

Este mapa interactivo (en inglés) de Rock the Vote muestra tus derechos por estado.

¿Necesitas revisar tu registro o revisar tu boleta electoral?

Get to the polls

Sociedad entre funcionarios estatales y "Democracy Works" para conectar a los votantes con la información que necesiten para votar. Utilizan datos de Google y del Centro para la tecnología y la vida cívica (CTCL, por sus siglas en inglés).