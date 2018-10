"¿Está segura que es ciudadana?": la pregunta que le hicieron a una hispana (ciudadana) cuando fue a votar

“Yo le dije: 'esa es una pregunta muy extraña, por supuesto que lo soy, de lo contrario no podría haber obtenido mi licencia de conducir'. Ella me dijo 'sólo di si o no' y pensé '¿le habría preguntado a una mujer blanca y rubia llo mismo soy sólo yo?. Pensé que si decía algo quizás ella se desharía de mi boleta y no quería que pasara eso'”, explicó en entrevista con Univisión Noticias.