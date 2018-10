¿Deuda pagada?: Exconvictos de Florida intentan restablecer su derecho al voto

Sin embargo, a pesar de todos sus logros académicos y sentido de servicio comunitario, hay un deber cívico que Sánchez no puede cumplir. Como criminal convicto, no puede votar bajo la ley actual de Florida.

"No hay otro tema a votación en noviembre que sea más importante", dice Dave Lawrence, un importante defensor nacional de los niños y exeditor de The Miami Herald. "Definitivamente, somos mejores que esto", dijo en un reciente evento en Miami sobre la Enmienda Cuatro.

La constitución de Florida tiene una de las prohibiciones de voto más restrictivas de la nación, un vestigio de su constitución posterior a la Guerra Civil, redactada en 1865, la cual les prohibía el derecho al voto a negros y criminales. Fue revisada en 1868 para permitir que todos los hombres votaran, pero se mantuvo la prohibición para los delincuentes condenados. Debido a la alta tasa de encarcelamiento de personas negras, el 21% de los afroestadounidenses en edad de votar en el estado no pueden votar. Se estima que la prohibición también afecta a más del 10% de los votantes hispanos elegibles.

Intención histórica

'Clemencia'

"El estado impone lo que, para todos los efectos prácticos, es una prohibición de por vida a las personas con condenas por delitos graves", dice Myrna Pérez, directora del Proyecto de Derecho al Voto y Elecciones del Centro de Justicia Brennan de la Universidad de Nueva York. Además de no poder votar, la Constitución de Florida les niega a los criminales condenados el derecho a participar en un jurado, poseer un arma de fuego u ocupar cargos públicos hasta que se restablezcan los derechos civiles.

Si la enmienda se aprueba en noviembre, la demanda sería redundante. "Sería un gran día si viéramos que nuestro caso se vuelve irrelevante", dijo Jon Sherman, abogado principal de la Red Legal de Elecciones Justas y abogado principal en la demanda. Señaló que algunos delitos menores pueden no implicar sentencias de cárcel, incluyendo el robo, el fraude y algunos delitos viales, sin embargo, el derecho al voto se eliminan aún en esos casos.

El perdón es divino

Rick Scott es un firme defensor de las víctimas del crimen y sus familias, y ha luchado contra los esfuerzos legales para eliminar la autoridad legal del Gobernador sobre el proceso de clemencia. "Si eres un delincuente, creo que deberías tomarte el tiempo para que podamos ver que te has reintegrado y has hecho lo correcto para la sociedad antes de que puedas recuperar tus derechos", dijo a principios de este año.

Una organización sin fines de lucro llamada Floridians For A Sensible Voting Rights Policy (Floridanos Por Una Política Sensata de Derecho al Voto) se opone a la Enmienda argumentando que "el valor de cada voto legal se diluye y disminuye por cada voto ilegal emitido por delincuentes, no ciudadanos, personas muertas, impostores, ladrones de identidad y personas que votan más de una vez''.