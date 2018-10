DAVID AYALA: "Me considero producto de un sistema que te lleva directamente de la escuela a la prisión"

Su madre, puertorriqueña de habla hispana, no sabía lo que estaba haciendo cuando firmó unos papeles que dejaron a su hijo en manos del estado desde muy joven. No podía leer correctamente los documentos oficiales en inglés.

Terminó en una prisión federal, en la que creció, según él. "Ahí es donde lo interioricé. Me di cuenta de que solo me estaba lastimando".

Solo dos días después de su liberacion fue contratado por un entrenador del gimnasio LA Fitness. Luego conoció a la dama que se convertiría en su esposa. "Ella me aceptó tal como era y me empujó a ser mejor", dijo.

"He terminado mi período de prueba, he pagado todas mis multas y no hay ninguna razón por la que no pueda ser elegible para votar", dice.