¿Cúando dejará de ser el voto latino en Texas la eterna "mina de oro sin explotar"?

O’Rourke ha conducido una campaña poco tradicional. No tiene un Comité de Acción Política (PAC) y recaudó 38 millones de dólares de donaciones de 802,836 individuos en el último trimestre reportado. Ha recorrido los 254 condados del territorio texano y dice estar apeladondo no solo a demócratas, sino a republicanos desafectos, y a todos los sectores electorales, incluyendo los hispanos.

El voto latino

Antonio Arellano, director de comunicaciones del grupo cívico Jolt, con sede en Austin, Texas, explicó que el estudio We Are Texas llevado a cabo por su organización entre 1,016 jóvenes hispanos de este estado encontró que 32% se identificaron como demócratas, pero 34% dijo no saber con qué partido se identifican. Solo 13% dijo ser republicano y 16% independiente.

“Esta contienda está siendo monitoreada muy de cerca como indicador de si se debe o no invertir en los votantes latinos. Y si Beto pierde, dejar de invertir solo perpetuará el problema como en un círculo vicioso: los latinos no votan y los políticos no invierten porque los latinos no votan. Es imperativo que, gane o pierda Beto, los partidos políticos se den cuenta de que el electorado latino en Texas es una mina de oro sin explotar: 50% de los texanos menores de 18 años de edad son latinos, y más del 90% de ellos serán elegibles para votar en la próxima elección presidencial e intermedia”.