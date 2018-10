CARIDAD GALÁN: "Pagué mi tiempo y sigo pagando"

Su esposo estaba involucrado en el negocio de las drogas y ella fue vinculada en el caso con un cargo de conspiración. Sentenciada a 18 años de cárcel, terminó sirviendo 10.

Ahora con 53 años, Caridad Galán recuerda la experiencia como "los años más difíciles de mi vida".

Salió en 2000 y ahora está felizmente casada, con un hijo de 16 años y otro de dos años, en proceso de adopción.

Estaba sentada en la mesa de su cocina un domingo por la tarde cuando una familiar llamó y le pidió que se reuniera con ella en una gasolinera. "Me entregó el bebé y se alejó", dijo.

"Tuvimos que volver a aprender cómo poner un pañal", se ríe. "¡Él ha sido una bendición, nació de mi alma! Es el latido de mi corazón. No se necesita tener un hijo para saber cómo es el amor de uno", dice.

Ella tiene otro hijo, Carlos, que tenía 16 años cuando fue liberada de la cárcel, pero no se hablan. "Él sufrió más. Lo dejé a los seis. Tiene muchos sentimientos de ira por las decisiones que tomé. Me duele mucho. No hay un momento en mi día que no piense en él", dijo.

De acuerdo con la ley de Florida, a los criminales convictos se les prohíbe votar en las elecciones y solo se les puede restaurar su derecho alvoto cuando cumplen toda su sentencia, incluida la etapa de libertad condicional. Una vez llenado ese requisito, hay un período de espera de cinco a siete años, después del cual deben someterse a un proceso de solicitud de 'clemencia' altamente selectivo.

Una enmienda incluida en la boleta electoral de la Florida en noviembre restablecería automáticamente el derecho al voto de las personas con condenas por delitos graves –excepto los condenados por asesinato o por delito sexual–, al completar sus sentencias.

Hija de madre colombiana y padre español, de Ceuta, el territorio español en el norte de África, nació en Nueva York y se crió en Tampa.

Después de su liberación luchó por encontrar un trabajo. "Cuando miran mi pasado, es una pérdida total de tiempo", dijo.

Buscando trabajo

Finalmente, consiguió un trabajo en el Departamento de Niños y Familias. En la aplicacion le preguntaban si había sido condenada por un delito en los últimos siete años. Ella respondió "No", lo que era verdad. Y consiguió el trabajo.

Era la única persona bilingüe en la oficina y todo parecía ir bien, pero una tarde, después de tres o cuatro meses, recibió una llamada de recursos humanos en Tallahassee. "Me dijeron que me estaban despidiendo. Me echaron como si fuera una criminal, sin apelación, nada", dijo. "Fui destruida. Fue muy doloroso y sentí mucha vergüenza por ello", agregó.

Dejó de buscar empleos de oficina y ahora trabaja desde su casa como intérprete en línea. Sus clientes incluyen fiscales, cárceles e incluso el FBI. Ella disfruta del trabajo y es más fácil con su hijo pequeño.

"Yo soy la reina de mi casa", dijo.

Caridad cree firmemente en la Enmienda Cuatro como parte de un proceso necesario de revisión del sistema de justicia penal. "Pagué mi tiempo y sigo pagando", dijo. "Ellos [el gobierno estatal] no creen en la rehabilitación o renovación de la mente. Por supuesto, no todos salen con una mente renovada. Otros salen peor. Pero lo hacen muy difícil. Cuando salen no pueden conseguir un trabajo. Creo que esa es la razón por la cual las personas vuelven a la cárcel, porque no tienen la oportunidad. No todos tienen la fuerza de carácter y la voluntad necesarias. Siempre pude encontrar algo a pesar de los obstáculos. Trabajé como limpiadora y en restaurantes de comida rápida. Hice lo que pude encontrar", dijo.