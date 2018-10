BRYAN RUSSI: "Hay que cambiar la raíz del problema que es la mentalidad"

La prisión fue "un despertar", dice Russi. "Fue necesario cambiar la mentalidad que tuve durante tanto tiempo. Todos aprendemos eso en diferentes momentos. Para mí fue necesario pasar por esa prueba y tribulación para comprender lo que realmente me esperaba en esta vida", añade. "Estoy agradecido por ello, si tengo que ser sincero. No lo estaba en ese momento, hasta que me di cuenta de que era parte de un plan más grande".

"Me di cuenta de que no me gustaba la posición en la que estaba. No me gustaba el hecho de que alguien tuviera el control total sobre mí y de que me trataran como basura. Me dije a mí mismo: 'esto no es lo que soy. Sé que soy un gran hombre. No estoy permitiendo que el mundo vea eso'".