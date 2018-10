Así explica Taylor Swift por qué votará demócrata en su primer comentario público sobre política

Por primera vez, la famosa cantante Taylor Swift habla de política públicamente: en Instagram, red social en la que tiene más de 112 millones de seguidores, dio apoyo público a dos demócratas de su estado, Tennessee, para las elecciones de mitad de periodo de noviembre.

La joven, salida del seno de la música country que saltó a la fama mundial cuando comenzó se volcó al género pop, escribió un post en la red social indicando que eventos de "los últimos dos años" han hecho que ya no se pueda mostrar "reticente" a opinar.

"Siempre emitiré mi voto en función de qué candidato protegerá y luchará por los derechos humanos que creo que todos merecemos", dijo en su mensaje la cantante de 28 años.

En el post publicado el domingo por la noche dio su apoyo a los demócratas Phil Bredesen para el Senado y a Jim Cooper para la Cámara de Representantes.

Tennessee es un estado tradicionalmente republicano. En las elecciones de 2016, Donald Trump ganó por más del 60% de los votos en casi todo el estado. La demócrata Hillary Clinton, por su parte, ganó en solo tres condados, dos de ellos albergan las zonas urbanas más grandes del estado, las ciudades de Nashville y Memphis.

La cantante ofreció duras críticas a Marsha Blackburn, la candidata republicana que recibió el apoyo del presidente. "La forma en la que históricamente ha votado en el Congreso me asusta y me aterroriza", dijo Swift.

Según el promedio de encuestas de Real Clear Politics, Blackburn tiene solo 2 puntos porcentuales sobre Bredesen, una contienda extrañamente ceñida en un estado en donde Trump arrasó.

El demócrata Bredesen respaldó la controversial y exitosa nominación del juez Brett Kavanaugh para la Corte Suprema, una causa mayoritariamente republicana.

En su mensaje, Swift hace un llamado general pero especialmente dirigido a los jóvenes a que se registren para votar: "Tal vez nunca encontraremos a un candidato o un partido con el cual estemos de acuerdo 100% en cada tema, pero tenemos que votar de todos modos".

El mensaje completo de la cantante:



"Estoy escribiendo este post sobre las próximas elecciones de mitad de período del 6 de noviembre, en las cuales estaré votando en el estado de Tennessee.

En el pasado, yo he sido renuente a hacer públicamente comentarios sobre mis opiniones políticas, pero debido a varios eventos en mi vida y en el mundo en los pasados dos años, me siento muy diferente ahora sobre ello. Siempre voté y votaré en función de lo que el candidato protegerá y luchará respecto a los derechos humanos que yo creo todos en este país merecemos.

Creo en la lucha por los derechos LGBTQ, y en que cualquier forma de discriminación por orientación sexual o género está MAL. Creo que el racismo sistémico que aún se ve en este país contra gente de color es aterrador, repugnante y predominante.

Yo no puedo votar por alguien que no estará dispuesto a pelear por la dignidad de TODOS los estadounidenses, no importa su color de piel, género o a quién ellos aman . Para el Senado en el estado de Tennessee compite una mujer cuyo nombre es Marsha Blackburn.

Al igual que he hecho en el pasado, me gustaría continuar votando por mujeres para cargos gubernamentales, pero yo no puedo apoyar a Marsha Blackburn.

La forma en la que históricamente ha votado en el Congreso me asusta y me aterroriza. Ella votó en contra del pago igualitario para mujeres. Votó en contra de la Ley de Reautorización de la Violencia contra la Mujer, la cual intenta proteger a las mujeres de la violencia doméstica, el acoso y las violaciones en citas. Ella cree que los negocios tienen el derecho de negar servicios a parejas gays. Ella también cree que ellos (los gays) no deberían tener derecho a casarse. Estos no son los valores de MI Tennessee.

Votaré por Phil Bredesen para el Senado y por Jim Cooper para la Cámara de Representantes.

Por favor, busca información sobre los candidatos que compiten en tu estado y vota en función de quién representa de modo más cercano tus valores. Muchos de nosotros, tal vez nunca encontraremos a un candidato o un partido con el cual estemos de acuerdo 100% en cada tema, pero tenemos que votar de todos modos.

Tanta gente inteligente, considerada, dueña de sí misma ha llegado a los 18 años en los últimos dos años y ahora tienen el derecho y el privilegio de hacer que su voto cuente.

Pero primero necesitas registrarte, lo cual es rápido y fácil de hacer. El 9 de octubre es el ÚLTIMO DÍA para registrarte para votar en el estado de Tennessee. Ve a vote.org y puedes encontrar toda la información. ¡Feliz Votación! 🗳😃🌈"



