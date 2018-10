"Me miro y me pregunto cuánto de mí realmente ha cambiado", dijo, entrevistado en el complejo del centro de estudiantes de la Universidad de Miami.

"Una de las cosas que me doy cuenta que no ha cambiado es mi deseo de querer ser aceptado, ser amado por mis compañeros y hacer que la gente piense lo mejor de mí. Eso explica cómo me involucré en pandillas y disparos, porque ese era el entorno en el que estaba y ese entorno respetaba y valoraba a alguien que estaba dispuesto a luchar por sus compañeros y disparar en represalia por uno de sus amigos que recibió disparos", dijo.

Un hogar roto

"Quería ser alguien a quien las personas admiraran y respetaran. Venía de un hogar roto donde había pocas razones para que alguien se preocupara por mí y me respetara. Mi madre luchaba contra la adicción a las drogas y mi padre era generaciones más viejo que yo, y siempre estaba trabajando. Nunca había tenido cómo ganarme ese respeto. Así que busqué la forma de hacerlo. Lamentablemente, en los años 90 había muchas armas y violencia y esas fueron las cosas en las que me metí, a cambio de recibir amor y respeto", continuó.

Una cultura diferente

"En la calle la gente me reconocía y pensé que tenía un lugar en este mundo. Ahora, 16-17 años más tarde, después de pasar 12 años encarcelado, decidí que quería ir a la escuela y hacer lo que fuera necesario para lograrlo," dice. "Enfrenté muchos obstáculos y me mudé a un refugio para personas sin hogar y logré meterme en el sistema educativo. En ese entorno, la gente admira y respeta a las personas que obtienen buenas calificaciones y hacen investigaciones profundas, así que ¿adivina qué? Terminé obteniendo 4.0s (promedio de calificaciones), terminé obteniendo becas, haciendo una tesis, siendo coautor de un artículo de revisión de la ley antes de llegar a la escuela de leyes. Y ahora que estoy en la ley escuela, estoy en el 5% superior de mi clase. Lo que no ha cambiado es el deseo de querer ser amado y perseguir las cosas que nuestra cultura valora. Es solo que ahora estoy en una cultura diferente. Quien soy no ha cambiado, lo que cambió es mi ambiente y las cosas que valoro".