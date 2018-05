Ya son 149 personas enfermas en 29 estados por el brote de E.coli ligado a la lechuga romana

El brote de E.coli vinculado a las lechugas romanas ha infectado ya a un total de 149 personas, según informaron este miércoles los Centros para el Control y Prevención (CDC), lo que implica 28 nuevos casos desde la última actualización el pasado 2 de mayo.

Los CDC señalaron que los nuevos casos se reportaron en Florida, Minnesota, North Dakota y Texas. En total, 29 estados han visto casos de E.coli.

El problema tiene su origen en la lechuga cultivada en el área de Yuma, Arizona, por lo que las autoridades han pedido que no se consuma esta hortaliza a menos que se esté seguro que no proviene de esta región.



A principios del mes de mayo se supo que la bacteria también ha dejado ya un muerto, cuya identidad no fue revelada.

Este brote de E.coli se ha convertido en el mayor registrado en Estados Unidos desde 2006.

Los primeros casos comenzaron a producirse en marzo de este año y las personas afectadas tienen entre 1 y 88 años, según los CDC. La media de edad de los enfermos es de 30 años y el 65% son mujeres.





De los 129 pacientes que se tiene información, la mitad (64) tuvo que ser hospitalizada y 17 de ellos tuvieron un tipo de insuficiencia renal llamada "síndrome urémico hemolítico".

Sin embargo, el número de afectados puede aumentar. Las autoridades sanitarias advirtieron que los contagios producidos después del 17 de abril puede que aún no hayan sido reportados, ya que la enfermedad puede presentarse hasta entre dos o tres semanas después de haber comido la lechuga.

"De las 112 personas entrevistadas, 102, o el 91%, informaron haber comido lechuga romana la semana antes de que comenzara su enfermedad", señalaron los CDC en su sitio web este miércoles.

Las autoridades sanitarias indicaron que en numerosas ocasiones los envoltorios de las lechugas no recogen el lugar de su procedencia. Por esa razón, pidieron no comprar aquellos paquetes en los que no quede claro que no proceden de Yuma.



También recordaron a los consumidores que la bacteria E.coli puede estar presente en todas la formas de la lechuga romana: entera, en el corazón, orgánica, mezclas...

Los síntomas

La bacteria E. coli causa diarrea, cólicos estomacales y vómitos. De no tratarse, la afección puede provocar complicaciones severas que terminan siendo mortales.

La alerta que los CDC emitieron en el mes de enero fue ampliada el pasado 20 de abril, después de que ocho prisioneros de un centro correccional de Nome, Alaska, enfermaron tras comer corazones de lechuga provenientes de la zona en cuestión.