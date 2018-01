¿La regla de los cinco segundos?

Estás comiendo algo y, de repente, se cae al piso, pero lo recoges rápidamente creyendo que de esa forma no se habrá contaminado. El profesor Dawson asegura que el tiempo no es la única variable a considerar. La superficie y el tipo de comida también inciden. Por ejemplo, una sandía o embutido absorben más bacterias que un alimento seco como un cereal. Sorprendentemente, hay menos transferencia de bacterias si la comida se cae en alfombra, en vez de un piso sólido. En todo caso, lo mejor será no recogerlo y evitar riesgos. Foto: iStock | Univision

