La Casa Blanca advierte que Trump no pretende extender el plazo de renovación de DACA... pero eso no depende del presidente

El jefe de gabinete de la Casa Blanca, John Kelly, dijo este martes a reporteros que el presidente Donald Trump no extenderá la fecha de renovación de los permisos de trabajo de los beneficiarios de DACA, que expira el 5 de marzo, tal y como señalaba la orden ejecutiva que canceló este beneficio que protege a los dreamers de la deportación.

Sin embargo, eso no depende del mandatario: a principios de enero un juez federal falló en contra de la decisión de eliminar DACA y ordenó que el programa se mantuviera tal como estaba funcionando mientras seguía vigente la revisión de una demanda presentada en noviembre de 2017 por varios estados –como California, Maine, Minnesota y Maryland.



La orden de ese juez pide mantener DACA en todo el país, excluyendo a aquellos que presentaron nuevas solicitudes, pero que nunca habían estado protegidos por el programa. Sin embargo, la resolución judicial no impide a las autoridades de inmigración deportar a los beneficiarios que tengan antecedentes criminales.





"Dudo mucho" que Trump permita una extensión, dijo Kelly en el Capitolio según un reporte del diario The Washington Post. Además señaló no estar seguro de que el presidente "tenga la autoridad" para ampliar el plazo al argumentar que DACA no tiene una base legal. También reiteró que los dreamers no son prioridad de deportación, según reporta la periodista del Post Erika Werner en su cuenta de Twitter.



El anuncio de Kelly ocurre en momentos en que los senadores intentan alcanzar un acuerdo que pueda dar una solución legal definitiva a los más de 600,000 dreamers así como un plan de inmigración. El jefe de gabinete dijo que recomendaría al presidente aceptar una decisión legislativa de corto plazo para evitar un nuevo cierre del gobierno, que ocurriría este jueves.



Lo hace a propósito de que este lunes un grupo de senadores, encabezados por el republicano John McCain y el demócrata Christopher A. Coons, llevaron a la Casa Blanca una propuesta que se centra en otorgar la ciudadanía a los dreamers, pero que deja por fuera las partes más polémicas del plan de Trump, como el muro. El plan bipartidista llevado al mandatario este lunes, fue rechazado por Trump.

A finales de enero y con el tiempo en contra, el presidente presentó al Congreso un plan de inmigración que incluía una vía para otorgar la ciudadanía a 1.8 millones de jóvenes indocumentados, a cambio de destinar 25,000 millones de dólares para la seguridad fronteriza y de endurecer los requisitos para inmigrar legalmente al país. Pero la propuesta del presidente no tiene suficientes aliados en el Congreso: para muchos demócratas, los dreamers no pueden ser una moneda de cambio para construir el muro; para los republicanos más conservadores, legalizar a estos jóvenes sería una amnistía para indocumentados.

Según la reportera del Post, este lunes Kelly insistió en que esos 1.8 millones de indocumentados incluyen aquellas personas que para algunos tuvieron miedo de registrarse o que fueron "vagos" y no lo hicieron. "Ofrecerles un camino a la ciudadanía: eso va más allá de lo que cualquiera puede imaginar, tanto si eres de derecha como de izquierda", dijo el jefe de gabinete citado por la periodista al explicar el plan de inmigración de la Casa Blanca.



