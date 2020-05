"Se acaba el tiempo": tienes hasta esta fecha para avisarle al IRS que deposite en tu cuenta el 'cheque' del $1,200

El Servicio de Rentas Internas (IRS en inglés) dio hasta el mediodía del 13 de mayo (hora del Este) para que las personas elegibles al 'cheque' de $1,200 de la ayuda federal por la pandemia del coronavirus utilicen la herramienta Get My Payment y le brinden los datos de su cuenta bancaria para un depósito directo, lo que puede agilizar el envío del dinero. De lo contrario, les enviará un cheque físico que demoraría más.

Es importante que las personas que quieran que el IRS realice un depósito vayan a la herramienta Get My Payment que pueden encontrar aquí antes de esa fecha límite y verifiquen el estatus del envío de su 'cheque'. Si aún no ha sido programado pueden brindarle a la autoridad tributaria sus datos bancarios.