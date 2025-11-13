Casi un cuarto de la población en Estados Unidos vive al día y destina casi todos sus ingresos a necesidades básicas

Video Gobierno Trump pide a los estados dar marcha atrás al pago completo de los beneficios de SNAP

El 24% de los hogares en Estados Unidos viven al día y destinan casi la totalidad de sus ingresos a cubrir necesidades básicas, según un análisis de Bank of America Institute publicado esta semana.

De acuerdo con el estudio, realizado tras examinar datos internos de las decenas de millones de clientes de la entidad, estos hogares gastan más del 95% de lo que ganan en alimentación, vivienda, gasolina o servicios públicos.

Por ello, les queda muy poco o nada para irse de vacaciones, salir a comer o cenar, y mucho menos para ahorrar.

Ese porcentaje de hogares que viven al día es ligeramente superior al de 2024, pero el ritmo de crecimiento se ha ralentizado cada año.

El motivo es que estas dificultades para llegar a final de mes se concentran cada vez más en un grupo concreto: el de las personas con ingresos más bajos.

"El número de hogares de bajos ingresos (especialmente quienes pertenecen a la generación milenial y generación X) que viven al día sigue aumentando, mientras que el número de hogares de ingresos medios y altos prácticamente no aumenta", se lee en el estudio de Bank of America.

De hecho, el 29% de los hogares de bajos ingresos viven al día, frente al 28.6% en 2024 y el 27.1% en 2023.

Esta tendencia “es probable que se deba a la desaceleración del crecimiento salarial en este grupo”, opinan los responsables del análisis.

Así, “los salarios de los trabajadores de menores ingresos se han estado moderando en relación con los de quienes tienen mayores ingresos desde principios de 2025”.

Generación X y milenial son quienes viven con mayores presiones financieras

El análisis también destaca las diferencias respecto a la edad de quienes tienen más dificultades económicas.

Según sus datos, un mayor número de hogares de mediana edad, como los de la generación milenial (nacidos aproximadamente entre 1981 y 1996) y la generación X (entre 1965 y 1980) con menores ingresos, son quienes han experimentado los mayores crecimientos en su presión financiera.

Las diferencias son notables dentro del mismo grupo de edad. Así, los hogares milenial de mayores ingresos han visto crecer sus salarios promedio un 5% más rápido que los salarios de los hogares de bajos ingresos de la misma generación.

Mientras, la generación X de mayores ingresos ha superado a sus contrapartes de menores ingresos en un 4%. Por su parte, los baby boomers (nacidos entre 1945 y 1964) de mayores ingresos han visto aumentos salariales, mientras que sus pares de menores ingresos están viendo disminuciones.

En consecuencia, estos grupos de mayores ingresos “son más capaces de absorber la reciente reactivación de la inflación debido a su considerable crecimiento salarial,

mientras que el crecimiento salarial de los hogares de menores ingresos no ha seguido el mismo ritmo”, concluye el informe.

