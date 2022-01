De qué se trata la disputa entre el FMI y El Salvador por el bitcoin

También ha lanzado un monedero virtual nacional llamado Chivo, que ofrece transacciones sin comisiones y permite pagos transfronterizos rápidos. Para un país en el que la mayoría de la gente no tiene acceso a los servicios financieros tradicionales, especialmente en las zonas rurales, Chivo pretende ofrecer una herramienta conveniente para aquellos que no tienen cuentas bancarias, conocidos como "no bancarizados".