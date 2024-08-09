Las tasas de hipotecas bajan: ¿momento de refinanciar o mejor esperar?

Video Reto Economía: Te explicamos cómo manejar tus finanzas y obtener ganancias en los bancos móviles

La tasa promedio de una hipoteca a 30 años cayó esta semana a su nivel más bajo desde principios de febrero, lo que comienza a aliviar los costos de endeudamiento para los que quieren comprar casas.

La tasa cayó al 6.73% desde el 6.78% de la semana pasada, dijo el comprador de hipotecas Freddie Mac. Hace un año, la tasa promedió el 6.9%. Las tasas fijas de las hipotecas a 15 años, populares entre quienes refinancian sus préstamos, también cayeron, lo que redujo la tasa promedio al 5.99% desde 6.07% de la semana pasada. Hace un año, la tasa media de una hipoteca a 30 años era del 6.25%.



Tras alcanzar en octubre un máximo de 23 años del 7.79%, la tasa media de una hipoteca a 30 años se ha mantenido en torno al 7% este año, más del doble de lo que era hace apenas tres años. Ahora está en su nivel más bajo en 14 meses.

Las elevadas tasas hipotecarias, que pueden añadir cientos de dólares al mes para los prestatarios, han desalentado a los compradores. Las ventas de casas usadas cayeron en junio por cuarto mes consecutivo, y las de viviendas unifamiliares nuevas cayeron el mes pasado al ritmo anual más lento desde noviembre.

La prisa por refinanciar tiene sentido, ya que incluso una ligera caída en las tasas puede traducirse en ahorros significativos. En el caso de una vivienda con un precio de venta medio en EEUU de 440,000 dólares, un comprador que haga un pago inicial del 20% a la tasa hipotecaria promedio actual ahorraría más de 300 dólares al mes en comparación con lo que habría costado comprar la misma vivienda en octubre, cuando la tasa promedio alcanzó el 7.79%.

Aun así, hay más que tener en cuenta que refinanciar puede costar miles de dólares y no siempre es posible incluir todos los cargos en el nuevo préstamo. Salir de los costos de la refinanciación puede llevar meses o años, según la diferencia entre su tasa actual y la nueva. Por lo tanto, la refinanciación puede no tener sentido si planea vender la vivienda antes de que eso suceda.

Estos son algunos factores clave que debe tener en cuenta al evaluar si ahora es el momento adecuado para refinanciar su préstamo hipotecario:

¿Son las tasas lo suficientemente atractivas como para refinanciar?

Las tasas de las hipotecas están a la baja en 2024, luego de su pico hace un año. ¿Comprar casa será más fácil ahora? Imagen Gene J. Puskar/AP



Si bien las tasas hipotecarias han bajado, la tasa promedio de un préstamo hipotecario a 30 años sigue siendo más del doble de lo que era hace apenas tres años.

Alrededor del 86% de todas las hipotecas activas tienen una tasa de interés inferior al 6%, y más de tres cuartas partes tienen una tasa del 5% o inferior, según Realtor.com. Si la tasa de su hipoteca se encuentra dentro de ese rango, querrá asegurarse de refinanciar a una tasa significativamente más baja que la actual.

Una regla general a tener en cuenta es si puede reducir su tasa a la mitad o tres cuartos de punto porcentual, dijo Greg McBride, analista financiero jefe de Bankrate.

"Ahí es cuando es el momento de empezar a pensar en ello", dijo. Alguien con una hipoteca a 30 años al 7.5% o al 8%, por ejemplo, debería buscar tasas que estén en el rango bajo del 6%. Los propietarios de viviendas con hipoteca de tasa ajustable, o ARM, que se ajustará a una tasa más alta, también pueden considerar la posibilidad de refinanciar mientras las tasas bajan.

¿Cuánto tiempo lleva recuperar los costos de la refinanciación?

El período será más corto cuanto más ahorro haya: por ejemplo, si refinancias de una tasa del 8 % a una del 6 %, el período de equilibrio será mucho más corto que si refinancia de una tasa del 6.75 % a una del 6.25 %.

Por lo tanto, es importante tener en cuenta cuánto tiempo planea vivir en la casa, para asegurarse de que recuperará el costo de la refinanciación.

Ten en cuenta los costos generales y los iniciales: los cargos pueden perjudicar a los que refinancian solo pensando en los ahorros potenciales. Y el hecho de que normalmente pueda transferir muchos o la mayoría de los costos a un nuevo préstamo no significa que ese préstamo sea gratuito. Y puede haber tarifas a pagar al cierre, incluidos los costos de tasación, seguro de título, inspección o impuestos locales.

¿Debería esperar a que las tasas se bajen aún más?

Las tasas hipotecarias están influenciadas por varios factores, incluida la forma en que el mercado de bonos reacciona a las decisiones de política de tasas de interés de la Reserva Federal. Eso puede cambiar la trayectoria del rendimiento del bono del Tesoro a 10 años, que los prestamistas usan como guía para fijar el precio de los préstamos hipotecarios.

El rendimiento, que superó el 4.7% a fines de abril, cayó brevemente la semana pasada a alrededor del 3.7%, ya que los inversores buscaron la seguridad de los bonos luego de datos del mercado laboral peores de lo esperado.

Más allá de eso, las señales de una inflación en descenso han generado expectativas de que la Fed recorte su tasa de interés de referencia el próximo mes por primera vez en cuatro años. Eso podría hacer que las tasas hipotecarias se flexibilicen aún más, aunque la mayoría de los economistas esperan que la tasa promedio de un préstamo hipotecario a 30 años se mantenga cerca del 6% este año.

Si está indeciso sobre si refinanciar ahora o esperar a que las tasas bajen más, es bueno al menos prepararse y hablar con su prestamista o comparar precios, para poder actuar rápidamente.