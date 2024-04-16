Jerome Powell afirma que la inflación elevada probablemente retrasará los recortes de tasas de interés este año

Video Saca papel y lápiz: recomendaciones para pagar en su totalidad tus deudas de tarjetas de crédito

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, advirtió el martes que una inflación persistentemente elevada probablemente retrasará cualquier recorte de las tasas de interés de la Fed hasta finales de este año, abriendo la puerta a un periodo de tasas altas por más tiempo.

"Los datos recientes claramente no nos han dado una mayor confianza" en que la inflación esté completamente bajo control y "en cambio, indican que es probable que se necesite más tiempo de lo esperado para lograr esa confianza", dijo Powell durante un panel de discusión en el Wilson Center.

PUBLICIDAD

"Si persiste una inflación más alta", dijo, "podemos mantener el nivel actual (de las tasas de interés) durante el tiempo que sea necesario".

Los comentarios del presidente de la Reserva Federal sugirieron que sin más evidencia de que la inflación está cayendo, el banco central podría llevar a cabo menos reducciones de tres cuartos de punto que sus funcionarios habían pronosticado durante su reunión más reciente en marzo.

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, participa en un Foro de Washington sobre la economía canadiense, junto con Tiff Macklem, gobernador del Banco de Canadá, el miércoles 16 de abril de 2025, en Washington. Imagen Manuel Balce Ceneta/AP

Sus comentarios del martes representaron un cambio para Powell, quien el 7 de marzo había dicho ante un comité del Senado que la Reserva Federal “no estaba lejos” de ganar la confianza que necesitaba para recortar las tasas. En una conferencia de prensa el 20 de marzo, Powell pareció restar importancia a esa afirmación. Pero sus comentarios del martes fueron más allá al atenuar la probabilidad de cualquier recorte de tasas en los próximos meses.

"Los comentarios de Powell dejan claro que la Reserva Federal ahora está mirando más allá de junio", cuando muchos economistas habían esperado anteriormente que comenzaran los recortes de tasas, dijo Krishna Guha, analista de EvercoreISI, en una nota de investigación.

En las últimas semanas, los datos del gobierno han demostrado que la inflación sigue obstinadamente por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal y que la economía sigue creciendo con fuerza. La inflación interanual aumentó al 3.5% en marzo, desde el 3.2% en febrero. Y un indicador de precios "básicos", que excluye los volátiles alimentos y energía, aumentó marcadamente por tercer mes consecutivo.

PUBLICIDAD

Tan recientemente como en diciembre, los operadores de Wall Street habían descontado hasta seis recortes de tasas de un cuarto de punto este año. Ahora sólo prevén dos recortes de tipos, el primero de los cuales se producirá en septiembre.

Los comentarios de Powell siguieron a un discurso del martes anterior del vicepresidente de la Reserva Federal, Philip Jefferson, quien también pareció plantear la posibilidad de que la Reserva Federal no llevaría a cabo tres recortes este año en su tasa de referencia. La tasa de la Reserva Federal se encuentra en un máximo de 23 años del 5,3% después de 11 aumentos de tasas que comenzaron hace dos años.

Mira también: