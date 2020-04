Buscan dar otros $250,000 millones en préstamos a los pequeños negocios golpeados por la crisis del coronavirus

Desde ese día ha habido quejas de bancos que han tenido problemas accediendo a la plataforma de la SBA para procesar los préstamos, reclamos de pequeños empresarios porque algunas instituciones como Bank of America solo los procesan si son clientes suyos o informes como los de Wells Fargo diciendo que llegaron al máximo que tenían previsto prestar.

"Por favor hagan todo lo que esté a su alcance para apoyar y mejorar los sobrecargados sistemas de la SBA. Tanto los prestamistas de la SBA como los que no lo son están experimentando retrasos masivos y no pueden procesar los préstamos o siquiera acceder a la SBA para registrarse como prestamista", escribió el fin de semana el grupo de banqueros independientes o Independent Community Bankers of America en una carta al secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, y a la jefa de la SBA, Jovita Carranza.