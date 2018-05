Desapareció hace 3 años y ahora encontraron su cuerpo: la misteriosa muerte de una mexicana en Utah

"La desaparición de una mujer de Utah continúa siendo un misterio tres años después de que desapareciera sin dejar rastro en Provo". Con este titular de hace poco más de un mes el diario The Salt Lake Tribune recordaba el caso de la mexicana Elizabeth Elena Laguna Salgado.

La espera no fue larga, aunque no recibieron la noticia que durante estos años habían buscado: un hombre había encontrado un cráneo y restos de ropa que los análisis confirmaron eran los de Elizabeth Elena Laguna Salgado.

Cuándo y cómo desapareció

La investigación

"Yo creo que alguien se la llevó por la fuerza", declaró Rudemberth entonces en una conferencia de prensa . Sin embargo, las autoridades de Provo no tenían ninguna pista que apuntara en esa dirección. El jefe de la policía, Jonh King, explicó que estaban investigando a dos jóvenes que le habían pedido salir, uno de ellos de manera insistente. Pero la pesquisa no dio resultado.

Un año después, su tío lo seguía pensando. "No podemos dejar de pensar por todo lo que está pasando ahora mismo", afirmó Rosemberg.

Cómo fue encontrado el cuerpo

Cómo la identificaron

El grado de descomposición del cuerpo no permitía realizar ningún tipo de identificación. La oficina del forense tuvo que utilizar los registros dentales para poder saber a quién pertenecían.

De qué murió

Pese a que ya el cuerpo ha sido recuperado, el caso no está cerrado. Aún quedan muchas incógnitas sobre cómo falleció la joven, si alguien la mató y por qué, o cómo llegó el cuerpo hasta el lugar donde fue descubierto.

Personas investigadas

En una conferencia de prensa del jueves, el alguacil del condado, Jim Tracy, no quiso revelar la localización exacta donde apareció el cuerpo, aunque sí especificó que no fue cerca de una carretera y en "una zona a la que no se llegaría siguiendo un camino".