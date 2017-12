Una campeona mundial de ajedrez no competirá en Arabia Saudita por el trato a las mujeres

La ajedrecista ucraniana Anna Muzychuk, dos veces campeona del mundo de ajedrez, preferiere renunciar a defender sus títulos que participar en el campeonato que se celebrará en los próximos cuatro días en Arabia Saudí, donde, por ser mujer, sería obligada a llevar la abaya, una túnica para las mujeres.

Según ha explicado la jugadora en un mensaje en su cuenta de Facebook, Muzychuk no desea sentirse una criatura "de segunda categoría". Así lo ha explicado en el post, que en el momento de compartir estas líneas, se había compartido más de 8,000 veces:



"En unos días voy a perder dos títulos de campeona del mundo, uno por uno. Solo porque he decidido no ir a Arabia Saudí. He decidido no jugar según sus reglas, no usar abaya, que no me acompañen al salir, y no sentirme una criatura de segunda categoría. Hace exactamente un año gané estos dos títulos y era la persona más feliz del mundo del ajedrez, pero en esta ocasión me siento realmente mal. Estoy lista para defender mis principios y omitir este evento, donde en cinco días iba a ganar más de lo que gano en una docena de eventos juntos. Todo esto es molesto, pero lo más inquietante es que a casi a nadie le importa realmente. Ese es un sentimiento realmente amargo, pero no lo suficiente como para cambiar mi opinión y mis principios. Lo mismo aplica para mi hermana Mariya, y estoy muy feliz de compartir este punto de vista. Y sí, para esos pocos que se preocupan, ¡volveremos!"