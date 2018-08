El grupo que en noviembre del año pasado demandó al gobierno de Donald Trump por la cancelación de la Acción Diferida de 2012 (DACA) en una corte del Distrito de Columbia, anunció el miércoles que no se opondrá a una decisión del Departamento de Justicia (DOJ) de no aceptar nuevas solicitudes de amparo de soñadores hasta que se pronuncie la corte de Apelaciones del 4to Circuito .

Sin embargo, dispuso de un plazo de 90 días para que el gobierno entregara mejores argumentos sobre el fin del programa ordenado por Trump. Si en esos 90 días el gobierno no podía dar “razones más sólidas”, el juez John Bates precisó que la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS), dependencia a cargo de procesar solicitudes, reciba nuevas peticiones.

Pero el grupo que defiende el programa, encabezado por la mexicana María Perales, una dreamers de la Universidad de Princeton y Microsoft, decidieron no oponerse a la decisión anunciada por el DOJ de oponerse a la recepción y tramitación de peticiones de DACA de soñadores que antes no habían solicitado el amparo. El paso dado anula el principal argumento utilizado por Texas para eliminar el programa creado al término del primer gobierno de Barack Obama.

“Hay que parar la demanda de Texas”

La decisión tomada por el grupo defensor de DACA fue aplaudida por United We Dream (UWD), el principal grupo de soñadores de Estados Unidos. “Hay que parar la demanda de Texas”, dijo a Univision Noticias Greisa Martínez, subdirectora ejecutiva de la organización vía telefónica desde el Aeropuerto de Miami, Florida. “Lo importante aquí es saber que, aunque hayan decidido no oponerse a la postura del Departamento de Justicia, no significa que definitivamente sea lo mejor, pero estimamos que habrá nuevas oportunidades”, agregó.