“Ya nos acostumbramos a andar descalzos por la calle”: el abandono infantil se agrava en Venezuela

No estudian, estuvieron en una Misión Techo -un programa social del gobierno- pero se quejaron de la mala calidad de la comida y se fueron. “La última vez nos dieron agua de arvejas (granos)”, dice Ricardo. "Eso era lo que siempre nos daban”, replica su hermano mientras disfrutaba de unas papas fritas que una señora les dio.

“Preferimos estar pidiendo en la calle que estar en un albergue. Aquí comemos algo de hamburguesa, perro caliente o pizza; además algunos no dan dinero y ahorramos bastante para comprar a veces en McDonald’s. A mí no me van a meter en un centro de esos para estar presos”, afirma Ricardo quien insiste en rechazar la ayuda estatal.