Qué se sabe del presunto complot de asesinato con drones en Venezuela

En menos de una semana, el gobierno ha nombrado media docena de conspiradore s, mientras otras personas han asumido la responsabilidad por el incidente de los drones, incluyendo a un ex jefe de policía y dos políticos —lo cual plantea las preguntas ¿quién estuvo realmente detrás de esto? y si ¿fue un verdadero intento de asesinato?

"Realmente me sorprende todo esto", dijo R. Evan Ellis, profesor de Estudios Latinoamericanos del US Army War College. "Es posible que los venezolanos hicieran esto para justificar una purga" de la oposición política, agregó. "De igual forma, podría haber sido realizado por una facción dentro del liderazgo venezolano, o un complot mal ejecutado", finalizó.

Drones explosivos

Delgado Tabosky estuvo vinculado a un ataque fallido realizado por soldados disidentes en una base del ejército venezolano el año pasado. Sin embargo, fue denunciado como infiltrado del gobierno en un tuit de Oscar Pérez, de 36 años de edad, ex piloto de una unidad de policía venezolana, asesinado en circunstancias sospechosas durante un tiroteo en enero con la policía .

Univision intentó localizar a Delgado Tabosky en Miami y encontró una compañía con el mismo nombre, DAT TV, que figura en los registros corporativos de Florida , bajo el nombre de Osman Delgado. Pero una persona que respondió la llamada aseguró que no tenía vínculos con Venezuela.

Algunos expertos no están convencidos de la evidencia del gobierno venezolano de un plan de asesinato. Ellis, el profesor del United States Army War College, destacó una serie de inconsistencias en el video sobre el incidente publicado por el gobierno. "No está claro cómo un francotirador le dispara a un dron que lleva C4, que es muy estable y lo hace explotar... o cómo supieron tan rápidamente las características del explosivo, etc.", escribió en un correo electrónico.