Aumenta la presión contra el gobierno de Venezuela en el tribunal internacional de La Haya

A la vanguardia de esta iniciativa marchan los gobiernos conservadores de Argentina, Colombia y Chile. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia le confirmó a Univision News que está "en el proceso de trabajar conjuntamente con algunos países de la región que están de acuerdo en realizar la demanda ante la Corte Penal Internacional". La fuente dijo que se informaría mediante un comunicado conjunto próximamente, pero no se ha establecido una fecha.

"Esto es sumamente serio. Maduro solo le teme a la CPI. La Corte tiene poder", dijo Santiago Cantón, prominente jurista argentino y ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA)". La CPI tiene autoridad para ordenar detenciones y enjuiciar a individuos", agregó Cantón, quien fue uno de los tres expertos designados por la OEA que recomendaron llevar el caso a la CPI en mayo.

Los expertos legales reconocen que incluso aunque se abra una investigación, se le daría pie a un largo proceso legal que podría durar años. Las posibilidades de que Maduro vaya a la cárcel siguen siendo altamente especulativas en esta etapa, según los expertos. "No digo que sea probable, pero la convertiría en una posibilidad real", dijo Cantón.

El portavoz de la CPI, Fadi el Abdallah , dijo que la corte no comenta los casos mientras están siendo examinados, y no pudo decir cuándo se tomará una decisión. "Algunos casos demoran unos meses, otros demoran 10 años o más", dijo.

"Hay un carácter urgente aquí que no se ha apreciado plenamente", dijo Irwin Cotler, ex Fiscal General y Ministro de Justicia de Canadá , quien fue uno de los jueces en el panel de la OEA.

Sin precedentes

Venezuela fue uno de los 60 estados que ratificó el Estatuto de Roma en julio de 2002. Desde entonces, la cantidad de miembros ha aumentado hasta incluir 123 países. Estados Unidos no es signatario y, por lo tanto, no está oficialmente involucrado en el caso contra Venezuela.

La decisión de los gobiernos latinoamericanos de llevar a Venezuela a la corte podría acelerar ese proceso eliminando uno de los pasos legales, dijo el Abdallah, vocero de la CPI. En primer lugar, un caso debe pasar por un "examen preliminar" por parte del fiscal de la CPI, quien luego hace una recomendación a un panel de jueces. "Si un estado miembro refiere un caso, el fiscal no necesita acudir a los jueces. Eso elimina un paso del procedimiento", dijo.

Cronograma del caso de Venezuela

La situación cobró verdadero ímpetu el año pasado cuando la OEA y las Naciones Unidas presentaron devastadores informes en los que se alegaba delitos graves y el hecho de que las autoridades venezolanas no les exigieran rendir cuentas a los perpetradores. La ONU citó 505 asesinatos extrajudiciales, así como uso excesivo de la fuerza contra manifestantes, detenciones arbitrarias, maltrato y tortura.

En septiembre, octubre y noviembre, se realizaron tres rondas de audiencias públicas en la sede de la OEA en Washington DC, en las cuales se incluyeron testimonios de 26 testigos, entre ellos políticos, militares, fiscales y jueces, médicos, padres de estudiantes y organizaciones no gubernamentales, todos los cuales afirmaron haber sufrido persecución o coerción por parte del gobierno.

Los testigos describieron cómo se utilizó el asesinato, la tortura, el encarcelamiento, la persecución y otros actos inhumanos contra la población civil, y en particular contra cualquiera que no apoyara la ideología autodenominada socialista y "bolivariana" del gobierno.

"Examen preliminar"

Dijo que parte de su trabajo sería examinar si las autoridades venezolanas han tomado medidas para investigar los presuntos crímenes, y señaló que la CPI es una corte "complementaria", que solo puede iniciar procedimientos legales en los casos en que las instituciones nacionales no actúen.

El fiscal general de Venezuela impuesto por el parlamento paralelo y oficialista (Asamblea Constituyente), Tarek William Saab, dijo en ese momento que Bensouda parecía estar "sesgada" y que las autoridades venezolanas estaban investigando activamente y procesando los presuntos crímenes, lo cual hacía innecesaria cualquier investigación de la CPI. Y añadió; "Estamos dispuestos a demostrar y mostrar, cuando así se nos requiera", que la corte no tenía jurisdicción en el conflicto del país.

La CPI no discute sus procedimientos, por lo que no está claro si los funcionarios venezolanos han cooperado con el examen del caso hecho por Bensouda. Cotler dijo que sabía que algunos funcionarios venezolanos se habían reunido con personal de la CPI. "No sé cuál ha sido la naturaleza de esas conversaciones", dijo.