Serie de tiroteos “al azar” en California dejan tres muertos

Poco antes de las 5:00 am los oficiales trataron de negociar con él usando a un familiar del pistolero, pero este decidió abrir fuego contra los uniformados. “En un punto el sospechoso les disparó a los oficiales resultando en un tiroteo con los policías”, dijo Raúl Jovel, teniente de la Policía de Los Ángeles (LAPD), en una conferencia de prensa.

"Estos parecen ser actos de violencia al azar... no tenemos idea de qué originó esto”, mencionó Jovel. “Regresaremos a la casa del sospechoso para hablar con miembros de la familia y tratar de averiguar qué llevó a estos actos de violencia”, agregó.

Hasta el momento, las autoridades creen que este sujeto, cuya identidad no ha sido revelada, efectuó al menos tres tiroteos en un lapso de media hora, entre las 12:55 am y la 1:25 am.