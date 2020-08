“Seguiré peleando”: la carta del líder de La Luz del Mundo a sus seguidores tras serle impuesta fianza récord de $90 millones

En una nueva carta enviada desde su celda en una cárcel de Los Ángeles a sus seguidores, Naasón Joaquín García, líder de la iglesia La Luz del Mundo, dijo que no cesará hasta que demostrar que son falsos los alegatos que pesan en su contra y por los cuales la Fiscalía de California lo describe como un “depredador sexual” por supuestamente abusar de cinco mujeres de su congregación.

“Seguiré peleando, toda mi vida seguiré luchando porque sé cuál ha sido mi vida y también Dios lo sabe. Y sé que Dios, en su plan perfecto, en el momento que él lo quiera, me va a libertar”, expresó en una misiva que fue leída el viernes en uno de los templos de La Luz del Mundo, en la víspera de su evento anual más importante, la Santa Convocación, que comenzó la mañana de este domingo.

En su carta del viernes, Joaquín García les aseguró a sus feligreses que “estoy bien”, aunque dijo que sí hay sentido “tristeza y dolor” por su encierro, que se volvió más rígido debido al brote de coronavirus en el penal donde se encuentra. “Hoy tengo un año en la prisión y sigo diciendo: Jehová es mi único Dios. Puede decir alguien: ‘Lo abandonó Dios’. No, no me abandonó. Aquí lo siento, aquí lo vivo”, señaló.