El caso de la familia secuestrada cerca de la 'carretera de la muerte' en México

Este colectivo orientó a los familiares de los Sánchez para que presentaran una denuncia ante la Fiscalía de Nuevo León, aunque se desconoce si ya lo hicieron. “La familia obviamente tenía mucho miedo de denunciar… Los he tratado de contactar desde hace dos días y ya no me contestan. Están renuentes; con temor. Lo único que reportan es que los privaron de la libertad”, dijo Orozco a este medio.