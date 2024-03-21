Policía cree que la madre de la mujer acusada de envenenar a su marido en Utah pudo haber jugado un papel en el crimen

Video Una viuda escribe un libro sobre el duelo tras perder a su esposo. Ahora es acusada de su asesinato

Un detective del Departamento del Alguacil del condado de Summit indicó que podría tener una nueva sospechosa en el caso de Kouri Richins, la mujer de Utah arrestada y acusada en mayo de 2023 de envenenar a su marido con fentanilo, gracias a nueva información en la investigación.

Se trata de Lisa Darden, la madre de Richins, quien de acuerdo a una declaración jurada de uno de los investigadores del caso podría haber jugado un papel en la muerte de su yerno, ya que su pareja sentimental también había muerto por una sobredosis de drogas en circunstancias sospechosas en 2006.

Circunstancias sospechosamente similares

En documentos del expediente del caso el detective Jeff O’Driscoli, uno los investigadores del Departamento del Alguacil del condado de Summit asignado a la investigación, dijo que “en base a la proximidad de Lisa Darden a la sospechosa muerte por sobredosis de su pareja, es posible que haya estado vinculada en la planificación y preparación de la muerte de Eric".

Hasta el momento, Darden no ha sido acusada de ningún delito.

Las sospechas del detective están contenidas en una declaración jurada que sustenta una orden de registro relacionada con la muerte de Eric Richins, ocurrida el 4 de marzo de 2022.

Eric Richins fue encontrado muerto en su casa de Kamas, Utah, después de beber una copa de la bebida alcohólica Moscow Mule preparada por su esposa, para celebrar la venta de una casa a través del negocio de bienes raíces de la mujer.

El informe toxicológico descubrió que el hombre había muerto por causa de una sobredosis de fentanilo. El médico forense dijo que Eric Richins tenía cinco veces la dosis letal de fentanilo en su organismo y que se trataba de una versión “ilícita” de la droga que no era de grado médico.

Después de la muerte de su esposo, Richins escribió y publicó un libro para niños para ayudarlos a sobrellevar la pérdida de un familiar cercano.

La declaración jurada del detective indica que cuando los investigadores entrevistaron a personas cercanas a la pareja, se enteraron de que la pareja sentimental con la que Darden vivía también había muerto inesperadamente en abril de 2006.

La autopsia a la pareja de la madre de Kouri Richins, una mujer no identificada, mostró que la causa inmediata de su muerte había sido “una intoxicación por una sobredosis de oxicodona", de acuerdo a la declaración, la cual también indica que Darden había sido nombrada como la beneficiaria del patrimonio de la mujer "poco tiempo antes de su muerte".

O’Driscoli escribió en el documento que la mujer tenía recetas de oxicodona y que, según los informes, tuvo problemas de abuso del medicamento, pero advirtió que "no se encontraba en estado de recuperación por adicción en el momento de su muerte" concluyendo que "según mi formación y experiencia, esto probablemente descartaría la posibilidad de una sobredosis accidental".

La declaración jurada agrega que los investigadores se enteraron de que Darden estuvo en la casa de los Richins la noche de la muerte de su yerno y que encontraron conversaciones entre la sospechosa y su madre en las que Darden expresó su "menosprecio" por su yerno.

Teoría conspirativa sin fundamento

En un comunicado a los medios, la abogada de Kouri Richins, Skye Lazaro, dijo que cualquier sugerencia de que la muerte de la pareja de Darden no había sido accidental era "una teoría conspirativa sin fundamento". Lazaro no representa a Darden.

El comunicado agrega que "el hecho de que la pareja de la señora Darden fuera una de los millones que sufrieron y finalmente sucumbieron a la adicción a los opioides no es nada 'sospechoso', es trágico y, lamentablemente, bastante común".

Lazaro señala además que "el hecho de que la señora Darden fuera la beneficiaria de la póliza de seguro de vida de su pareja romántica tampoco es único. Sólo demuestra que sus circunstancias no son diferentes a las de la mayoría de las familias en Estados Unidos".

Lazaro no representa a Darden.