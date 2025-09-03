"Se desplomó pidiendo ayuda": las revelaciones del asesinato de Julián Guzmán, el niño al que dispararon por tocar un timbre en Texas

Video Arrestan a hombre acusado de disparar contra niño de 11 años que jugaba a tocar timbres en Houston

Houston continúa conmocionado tras el estremecedor asesinato de un niño de 11 años presuntamente por uno de los vecinos de la zona en la que el menor jugaba a tocar los timbres de las casas el pasado fin de semana.

Julián Guzmán bromeaba junto a uno de sus primos a tocar a las puertas y salir corriendo cuando el sospechoso, Gonzalo León, lo disparó de muerte por la espalda.

El hombre ya fue detenido y este miércoles, ataviado con el uniforme naranja, escuchó a la jueza imponer su fianza en $1 millón “debido a la investigación en curso y a la posible intensificación de los cargos”.

El fiscal, de hecho, reveló que podrían presentarse más cargos, incluido el de homicidio capital —el más grave, por circunstancias agravantes, que pueden llevar a la cadena perpetua o pena de muerte —, dada la corta edad de la víctima.

Al registrar su vivienda, se encontraron más de 20 armas como pistolas, rifles tipo AR o granadas de humo.

Pero su abogado defensor dijo este miércoles que su cliente, un veterano del ejército, “solo estaba ejerciendo su derecho constitucional, uno por el que ha luchado, por su país”.

El sospechoso esperaba escondido en su patio a que el niño regresara a llamar a su puerta

Autoridades que investigan el caso revelaron que los dos niños llamaron tres veces a la puerta del sospechoso en un intervalo de unos 15 minutos de la noche del pasado sábado.

Lejos de ser algo fortuito, León ya los esperaba escondido en su propiedad —en la que también estaba su esposa y su hija de 2 años— cuando regresaron por tercera vez.

El hombre estaba “esperando entre las sombras, en su propio patio lateral, detrás de una cerca” de su jardín, le dijo a CBS News el sargento de policía de Houston, Michael Cass.

En su posterior declaración ante la policía, el primo de la víctima contó que “vio a un hombre vestido de negro salir por la puerta de madera” junto a la casa.

Los niños salieron corriendo, pero el sospechoso los siguió mientras huían antes de abrir fuego contra ellos. La primera lo hizo contra el suelo. La segunda, disparó contra la espalda del niño, lo que le causó la muerte en el hospital un día después.

"Alguien asesinó brutalmente a un niño de 11 años simplemente porque estaba furioso", dijo el fiscal de distrito del condado de Harris, Sean Teare, quien descartó que el niño portara armas o que existieran indicios de que hubiera robado nada.

"Estaban haciendo lo que hacen los niños de 11 años: gastarles bromas a los vecinos", afirmó. "Trágicamente, le costó la vida".

El primo de la víctima trató de levantarlo del suelo malherido imitando lo que vio en películas

La policía confirmó que Guzmán estaba grabando las bromas con su teléfono, por lo que también quedó registrado el momento en el que fue atacado.

En las imágenes se escuchan los disparos y, después, se oye cómo el niño jadea por un momento.

En la denuncia se lee que el menor "se desplomó al suelo, pidiendo ayuda", y gritando de dolor porque le habían disparado.

El primo de Guzmán reconoció que no sabía qué hacer después, por lo que intentó imitar lo que había visto en algunas películas e intentó levantarlo del suelo.

Al no poder hacerlo, tuvo que arrastrar a su primo herido “porque creía que tenía las piernas paralizadas”.

También declaró a la policía que, tras el suceso, la persona que disparó se quedó "de pie junto a la señal de stop justo frente a la casa".

El sospechoso es un veterano que estuvo en Afganistán y tenía más de 20 armas en casa

El sospechoso, de 42 años, es un veterano del ejército que, según reveló un portavoz del ejército a CNN, estuvo desplegado en Afganistán entre 2014 y 2015. Los años siguientes sirvió en la Guardia Nacional de Texas.

El abogado de León dijo este miércoles que había quedado incapacitado en combate y que después fue dado de baja con honores.

Tras el tiroteo, la policía llegó al lugar la noche del sábado y usaron el sistema de sonido de un auto a todo volumen para obligarlo a salir de la vivienda por su propia voluntad, lo que acabó haciendo 20 minutos después.

Entonces fue detenido, pero resultó liberado en la mañana siguiente del domingo. No fue hasta el lunes que los investigadores decidieron acusarlo formalmente de asesinato.

La policía lo encontró entonces en un hotel, que había reservado por tres días, junto a su familia. Su defensor explicó que se había trasladado allí porque los medios de comunicación rodeaban su casa desde el fin de semana.

