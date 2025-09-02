Cómo fueron los últimos minutos del niño de 11 años asesinado tras jugar a llamar al timbre de una casa en Houston

Video Nuevos detalles de cómo un niño hispano fue asesinado mientras jugaba con su primo a tocar timbres

Julián Guzmán, de 11 años, se encontraba junto a su primo el pasado sábado en una fiesta en el condado de Harris, en la ciudad de Houston, cuando decidieron jugar a tocar los timbres de las puertas de las casas del vecindario porque estaban aburridos, en una broma conocida como ding dong ditch.

Pero el juego le costó la vida a Guzmán. En una de las viviendas de la cuadra 9700 de la calle Racine, el niño fue enfrentado por un hombre de 42 años que le disparó con un arma de fuego. Horas después, murió en un hospital.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el testimonio del primo de Guzmán, ambos habían golpeado varias veces la puerta de la casa del sujeto acusado del homicidio.

Finalmente, un hombre apareció en la puerta con una pistola, que primero disparó una vez contra el suelo. Después, levantó el arma y le disparó a Guzmán y a su primo.

El sospechoso fue identificado como Gonzalo León Jr, un hombre de 42 años que, presuntamente, disparó al niño por la espalda.

Su nombre coincide en los registros de propiedad con el del dueño de la vivienda donde, según la policía, el niño llamó a la puerta.

El hombre está bajo custodia policial y este lunes fue acusado de asesinato ante la Corte Criminal de Distrito 177.

El sargento de la policía de Houston, Michael Cass, explicó a la prensa que el primo del niño "dice que el sospechoso salió por la puerta, corrió hacia la calle y siguió disparando por toda la vía".

También contó que Guzmán "lloraba de dolor por el disparo recibido", y que mientras intentaba alejarlo del lugar, León regreso caminando lentamente hacia su casa.

La herida del niño de 11 años estaba en su espalda, en un suceso ocurrido alrededor de las 10:55 p.m. (hora local).

En una requisa policial en la vivienda de León se hallaron unas 20 armas de fuego, incluyendo rifles tipo AR, escopetas y pistolas de calibre medio.

Dudas sobre defensa propia en el asesinato de Guzmán

El sargento Cass dijo a periodistas que el caso "no luce como un caso de defensa propia. No fue cerca de la casa".

Texas y otros estados aplican en ciertas situaciones la llamada "doctrina del castillo", ya sea por ley o por precedente judicial, según la cual los residentes no tienen que retroceder cuando se ven amenazados en sus casas, sino que pueden responder con la fuerza física.

PUBLICIDAD

Aunque la ley de Texas concede a las personas amplia libertad para protegerse a sí mismos, proteger a otros o proteger su propiedad, debe existir una creencia razonable de que la fuerza es inmediatamente necesaria en la situación.

Esta imagen facilitada por el Departamento de Policía de Houston muestra a Gonzalo León Jr, sospechoso del homicidio del niño Julián Guzmán, de 11 años. Imagen Departamento de Policía de Houston vía AP



Seth Kretzer, un abogado de Houston no relacionado con el caso, dijo a la agencia AP que si el tiroteo sucedió tal y como plantea la policía, entonces León no tendría un caso sólido de defensa propia bajo la ley estatal.

"Simplemente, no puedes matar a tiros a un chico en la calle porque llama al timbre de tu puerta y declarar que te sentiste amenazado por él. Quiero decir que es un poco difícil de creer que un hombre adulto con un arma se sintió amenazado por un niño desarmado de 11 años corriendo por la calle", dijo Kretzer.

Tributo improvisado por Julián Guzmán

A media manzana de la casa del sospechoso y donde Guzmán se desplomó tras recibir el disparo, se creó un monumento de homenaje improvisado con una cruz azul, velas para rezar, flores y una foto del niño.

En la cruz había escritos varios mensajes. "Te echo de menos, Julián. Desearía que aún estuvieses aquí, pero te amaré por siempre. Siempre estarás en mi corazón. Descansa en paz, bebé de mamá", se leía en uno de ellos.

En los últimos meses, los departamentos de policía de todo el país han emitido anuncios de servicio público en los que advierten a la población de que este tipo de acciones no son divertidas, sino peligrosas.

Los propietarios de viviendas no tienen forma de saber que se trata "solo de una broma", según un mensaje publicado en junio en Facebook por el Departamento de Policía de Georgetown, Kentucky.

PUBLICIDAD

Otras bromas de ding dong ditch han resultado mortales en el pasado. En 2023, un hombre del sur de California fue condenado por asesinato en primer grado por matar a tres adolescentes al embestir intencionadamente su coche después de que tocaran el timbre de su puerta como broma.

En mayo, un hombre de Virginia fue acusado de asesinato en segundo grado por disparar a un joven de 18 años que llamó a su timbre mientras grababa un vídeo de TikTok, informó The New York Times.

Mira también: