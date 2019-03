Muere una madre latina en Texas tras ser impactada por una piedra que lanzaron contra su auto desde un puente

"Una explosión en el cristal"

La policía de Temple ha iniciado una investigación para este caso, que está siendo tratado como un homicidio. Por ahora, no hay ningún sospechoso o arrestado.

"Una explosión ocurrió en el cristal. No sabía que pasó. Miro hacia ella y veo a Keila. Estaba ahí tumbada, sin moverse. La sacudo intentando despertarla, pero estaba sin moverse", explicó Rodríguez. "Es algo que no esperas que te pase. Oyes historias, pero no piensas que te pase", añadió.