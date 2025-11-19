Le roció gasolina y prendió fuego a una mujer en el metro de Chicago. Fue acusado de terrorismo

Video Hombre prende fuego a joven tras discusión en tren de Chicago: la víctima está en estado crítico

Fiscales federales acusaron este miércoles con cargos de terrorismo a un hombre señalado de rociar con gasolina y prender fuego a una mujer mientras viajaban el pasado lunes en un tren del metro de Chicago.

La acusación explica que Lawrence Reed estaba en la parte trasera de un vagón del tren Blue Line L cuando se acercó a la mujer, que estaba sentada de espaldas a él, y la roció con gasolina que llevaba en una botella de plástico, según la declaración jurada de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés).

La mujer, de 26 años, se defendió del hombre cuando este intentó prenderle fuego y corrió de un extremo al otro del vagón mientras Reed la perseguía, según declaró un investigador en la declaración jurada, citando las imágenes de las cámaras de vigilancia del tren.

Reed prendió fuego a la botella, se acercó a la mujer y la incendió, según la declaración jurada. El cargo federal contra Reed, de 50 años, de Chicago, conlleva una pena máxima de cadena perpetua.

Los registros de la corte federal no muestran si Reed tiene un abogado que lo represente en el caso.

Los medios de comunicación de Chicago informaron que Reed se comportó de manera disruptiva durante su primera comparecencia ante una corte federal el miércoles por la tarde, gritándole al juez que quería representarse a sí mismo y afirmando que era ciudadano chino.

Reed gritó "¡Me declaro culpable!", repetidamente mientras el juez intentaba informarle de sus derechos, según informaron los medios locales.

Cómo fue capturado Reed tras atacar a la mujer en el metro de Chicago

Tras el ataque, Reed se bajó del tren en la siguiente parada, en el centro de Chicago, y se alejó mientras la mujer salía tambaleándose y caía al suelo, según la policía. La mujer fue trasladada al hospital en estado crítico con quemaduras graves en la cabeza y el cuerpo. Las autoridades no han revelado su nombre.

La policía de Chicago dijo que cuando arrestaron a Reed el martes por la mañana, este hizo declaraciones incriminatorias sobre el ataque. Llevaba la misma ropa que el hombre que atacó a la mujer y tenía quemaduras en la mano derecha, según la declaración jurada.

Reed llevó a cabo el ataque "con la intención de causar la muerte y lesiones corporales graves a una o más personas" en el tren, escribió el investigador de la ATF.

El fiscal federal Andrew Boutros afirmó que, si la víctima falleciera a causa de sus heridas, el caso podría ser susceptible de pena de muerte. Illinois abolió la pena de muerte en 2011. Cuando se le preguntó sobre la salud mental de Reed, Boutros respondió que no tenía constancia de que Reed hubiera sido declarado legalmente incapacitado mental.

La Autoridad de Tránsito de Chicago dijo que estaba colaborando con la policía en la investigación y que cuenta con un enfoque múltiple en materia de seguridad que incluye el uso de cámaras de vigilancia.

