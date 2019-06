"Miles de mujeres dirían que estos cargos son falsos": abogados del líder de La Luz del Mundo anuncian batalla legal

"Ganaremos y regresaremos al pastor a su congregación"

Pero la defensa del pastor le advirtió este viernes a Becerra que está preparada para una batalla legal. "Estos cargos son categóricamente no comprobados, no solo en la corte de Dios, sino en cualquier corte", dijo Rosenfeld. "Detrás están miles de mujeres que dirían que estas historias y estos cargos son categóricamente falsos. Esto no es lo que es este hombre, no es el carácter de este hombre", señaló.