“Me sentí explotado”: habla un inmigrante que trabajó en marisquerías de California investigadas

José recuerda perfectamente aquel domingo de 2014 cuando no pudo más y renunció en medio de una caótica jornada laboral en el restaurante ‘Ostionería Colima’ de La Puente, California. Había tantos clientes y eran tan pocos empleados, que esa tarde comió después de varias horas de trabajo.

“Me rindo, no doy más. Es mucho trabajo para la miseria que me estás pagando”, le reclamó enfadado al encargado de la marisquería mientras se quitaba el mandil y el gorro para dárselos. Este trató de retenerlo, pero José ya había tocado fondo. “Gracias por el trabajo”, dijo al marcharse.

Este inmigrante originario de Puebla asegura que en los 19 años que lleva en este país no ha tenido otro trabajo “tan malo” como el de preparador de platillos y lavaplatos en la ‘Ostionería Colima’. Ese local es parte de una popular cadena de marisquerías entre los inmigrantes hispanos en el sur de California.

Documentos judiciales señalan que entre 2011 y 2014 le exigió a su personal que entrara a las 9 am y saliera hasta las 9 pm, seis días a la semana. Por 72 horas les daba un sueldo fijo de $320, que equivale a un pago de $4.4 por hora, aunque en ese entonces el salario mínimo en California era de $8 por hora.

José dice que ningún investigador se le acercó en ese tiempo y no supo si alguno de sus compañeros denunció lo que pasaba en el establecimiento. Pero un informe del DOL, que es parte de la evidencia de la Fiscalía, identifica como presuntas víctimas a cuatro exempleados de la sucursal de La Puente.

“Nos estaban robando”

Para este mexicano no hay duda de que le pagaron menos de lo debido, así como a otros ocho empleados, todos inmigrantes hispanos, algunos de ellos sin papeles migratorios.

“Era demasiado trabajo. Nos traían para allá y para acá”, describe este inmigrante. “Nos estaban robando. Yo pensé que por trabajar con hispanos sería mejor, pero me equivoqué”, comparó.

Univision Noticias no logró contactar a Víctor Hugo Guzmán. El teléfono de su restaurante de La Puente ya fue desconectado y en otras sucursales no respondieron a las llamadas de este medio. Su abogado, David Elden, con oficinas en Los Ángeles, no respondió a las solicitudes de una entrevista.