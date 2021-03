Ghislaine Maxwelle enfrenta ahora acusaciones de tráfico sexual y no solo de ayudar a Jeffrey Epstein

Según publicó el diario The Miami Herald , que tuvo acceso al expediente, la acusadora señala que ella misma fue víctima de tráfico sexual con la intención de tener sexo con varios hombres, "incluido un juez local".

Encuentro comprometedor

La mujer aseguró en sus declaraciones que nació en Turquía y que conoció a Epstein y a Maxwell en una comida organizada por un ex empleador entre finales de 2006 y principios de 2007. Aunque ella se formó como peluquera, en aquel momento también trabajaba como corredora de bienes raíces en el sur de Florida.

Supuestamente, su entonces empleador le dijo que Epstein estaba interesado en bienes raíces locales . Ella encontró una propiedad de alquiler para él de $10,000 al mes que Epstein pagó en efectivo y por la que le pidió que no identificara al inquilino ni procesara su identificación.

Acorralada

Sin embargo, las supuestas amenazas que Doe dijo haber recibido no terminaron ahí.

Presunta conspiración

¿Quién es Ghislaine Maxwell?

En 2012 fundó un grupo de protección de océanos conocido como The TerraMar Project , que cesó operaciones el 12 de julio de 2019, una semana después de que se dieran a conocer las acusaciones por abuso de tráfico sexual en contra de su socio.

Después de ocultarse por mucho tiempo, Maxwell fue arrestada por el FBI en Bradford, New Hampshire, el 2 de julio de 2020 gracias a un rastreo telefónico.

¿Quién fue Jeffrey Epstein?

Fue amigo de personalidades de la política —incluido el ex presidente Donald Trump—, la realeza, actores, académicos… “Crees que lo conoces y luego quitas otra capa de la cebolla y hay algo más extraordinario debajo”, describió Rosa Monckton, ex directora ejecutiva de Tiffany & Co, sobre la personalidad de Epstein.