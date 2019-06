Lo acusan de matar a un policía de un tiro en la cabeza, su propio padre lo entregó a las autoridades

Se trata de Rhett Nelson, de 30 años, originario de Utah, quien fue detenido en Long Beach la mañana del martes. Lo acusan de haber baleado sin motivo aparente al oficial Joseph Gilbert Solano la tarde del lunes, cuando éste se encontrada en el mostrador de un restaurante Jack in the Box en la ciudad de Alhambra, en el este de Los Ángeles. El proyectil impactó la parte posterior de la cabeza del agente.

Las autoridades creen que Nelson atacó a este elemento del LASD una hora después de asesinar a un hombre en el centro de Los Ángeles, a pocas millas de distancia del restaurante Jack in the Box.

Los detectives ligaron ambos incidentes porque coincidieron las descripciones de la ropa que llevaba Nelson durante el tiroteo en el Jack in the Box y el auto en el cual escapó, un Kia Sorento 2012.

“Sabemos que su adicción es terrible”

Al registrar el Kia Sorento encontraron un revólver que coincide con las características del arma utilizada en el tiroteo en el Jack in the Box. No se ha reportado si tenía licencia para portar el arma.