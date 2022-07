Estudiante de 15 años denuncia que agente fronterizo la secuestró en su escuela y la violó

Una vez afuera de su vivienda, el oficial la cubrió con una chamarra suya para que los vecinos no vieran que estaba esposada. La llevó directo a su recámara y encendió el televisor. “Le mostró su placa y le dijo que no tuviera miedo porque era policía”. Le puso una mascarilla y una camiseta sobre su boca, y le ordenó “haz todo” lo que le pidiera para que no la lastimara, según la acusación.