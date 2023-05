Drogaban a turistas en Colombia para robarles: los atraparon porque secuestraron a 2 militares de EEUU

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) asegura que estos militares, cuyos nombres no fueron revelados, fueron a una zona de bares en Bogotá a ver un partido de fútbol el 5 de marzo de 2020. Las alarmas se activaron porque esa noche no regresaron a los apartamentos que les asignó el gobierno de EEUU, pero no se indica si se reportó su desaparición.