"Aquí no hay fracaso, esto no es una zona de guerra", dice el alcalde de Culiacán tras operativo fallido para detener al hijo de 'El Chapo'

“ Aquí no hay ningún fracaso, son circunstancias. Esto no es una zona de guerra como todo el mundo quiere hacerlo creer. Se hace lo que se puede con lo que se tiene ”, aseguró Estrada Ferreiro el martes por la noche en entrevista con Patricia Janiot, para el programa de Univision Janiot PM.

Sin embargo, al ser cuestionado por Janiot sobre por qué las autoridades no tenían los recursos para hacer frente a un grupo armado durante el operativo para capturar a Ovidio Guzmán, Estada Ferreiro señaló que no le corresponde contestar esa pregunta porque no tenía conocimiento del operativo.

“Que le quede claro a usted y a todos que aquí no hay guerra. El ejército, los efectivos que llegaron a Culiacán no vienen a hacer la guerra, no vienen a detener a nade, vienen a darle seguridad a la población contra cualquier agresión que pueda haber. No vienen a enfrentarse con nadie. Queremos pacificar un país, no a hacer la guerra”, señaló.