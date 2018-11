A pesar de la evidencia revelada en un tribunal federal de miles de millones de dólares saqueados de los cofres del tesoro nacional de Venezuela, el gobierno de Estados Unidos no tiene la intención de devolver al gobierno del país suramericano esos fondos incautados, pues lo califica como cleptocracia (establecimiento y desarrollo del poder basado en el robo de capital, institucionalizando la corrupción y sus derivados), según revelan documentos judiciales.

"El gobierno [de Estados Unidos] presenta que el gobierno de Venezuela no califica para la notificación de víctima o restitución según los estatutos aplicables", declararon los fiscales en un documento judicial presentado el 27 de julio en un caso que involucró a Alejandro Andrade, ex jefe del Tesoro Nacional del país suramericano. El documento fue sellado y solo salió a la luz hasta la semana pasada.

Pero en el caso de Andrade, los fiscales argumentaron ante el tribunal que Venezuela no podía ser considerado una víctima ya que el plan involucraba a altos funcionarios venezolanos que actuaban en nombre del gobierno. "La complicidad del gobierno de Venezuela en esta conspiración hace que el estatus de víctima sea inadecuado", según la presentación judicial de julio de Sandra Moser, jefa interina de la Sección de Fraude del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Los abogados defensores de Andrade dijeron que este solo recibió personalmente alrededor de $70 millones en sobornos. Pero este miércoles, no respondieron a una solicitud de Univision Noticias para comentar.

Más y más corrupción

Hasta ahora, el gobierno venezolano no se ha presentado para reclamar los activos incautados en el caso de Andrade, que incluye cinco casas en Florida, 17 caballos de competencia, vehículos lujosos, incluido un Mercedes-Benz GLS 550, un Bentley convertible y al menos 35 relojes de lujo.

¿Quién termina con el dinero?



Un juez aún tiene que decidir qué sucederá con los activos incautados por EEUU. "Una víctima puede presentarse para reclamar el dinero, pero simplemente no veo que eso suceda en este caso", dijo un experto legal familiarizado con el caso, que pidió no ser identificado. "A menos que Venezuela presente un reclamo, no habrá nada sobre lo que dictaminar. El decomiso va para el gobierno de Estados Unidos", dijo otro abogado. "Alguien podría provocar un escándalo en favor de Venezuela si estuviera dispuesto a hacerlo. Qué hipocresía".