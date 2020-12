Trump ordena que ni él ni el personal de la Casa Blanca estén entre los primeros en vacunarse contra el covid-19

El presidente Donald Trump ha dado la orden de que, finalmente, ni él ni su gabinete ni el personal de la Casa Blanca estén entre los grupos prioritarios para vacunarse contra el covid-19. El anuncio de este cambio lo hizo el lunes por la noche en Twitter, después de que varios medios, entre ellos The New York Times y la agencia Reuters, reportaran la noticia.

"La gente que trabaja en la Casa Blanca debería recibir la vacuna en algún momento posterior en el programa, a no ser que sea específicamente necesario. He pedido que se haga este ajuste. Yo no tengo cita para ponerme la vacuna, pero estoy deseando hacerlo cuando sea el momento apropiado. Gracias", escribió en su Twitter.