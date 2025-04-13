Trump, con 78 años, goza de una "salud excelente" según la primera revisión tras su regreso a la Casa Blanca

Video Trump sugiere un plan que beneficiaría a trabajadores indocumentados del campo y hoteles: esto se sabe

El presidente Donald Trump goza de una "salud excelente", dijo un médico de la Casa Blanca este domingo, tras la primera revisión que se le hace al mandatario tras su regreso a la Casa Blanca.

"El presidente Trump muestra una salud cognitiva y física excelente, y está completamente apto para ejercer las responsabilidades del jefe de Estado y comandante en jefe", lee la carta del médico compartida por la Casa Blanca.

Trump se sometió el viernes a un examen médico anual y había afirmado ese día: "Me fue bien". El mandatario de 78 años, quien en enero se convirtió en el hombre más viejo en la historia de Estados Unidos en asumir la Presidencia, pasó casi cinco horas en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, sometiéndose a lo que llamó "todas las pruebas que se puedan imaginar".

"Estuve allí por mucho tiempo", dijo Trump. "Creo que me fue muy bien", agregó. A pesar de cuestionar durante mucho tiempo la capacidad física y mental de su predecesor Joe Biden, Trump suele mantener en secreto los datos básicos de su propia salud.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo mientras Trump aún estaba siendo examinado que un "informe del médico de la Casa Blanca" sobre su salud sería publicado "tan pronto como sea posible" e indicó que sería exhaustivo.

El exámen indagó en su salud física y cognitiva, pero Trump se refirió a su "alma"

Trump fue directamente del examen al avión presidencial Air Force One para volar a Florida. Hablando con los reporteros a mitad del vuelo, dijo que los médicos le ofrecieron "un poco" de consejo sobre cambios en el estilo de vida que podrían mejorar su salud, aunque no detalló cuáles eran.

"En general, sentí que estaba en muy buena forma. Un buen corazón, una buena alma, una muy buena alma", aseveró Trump. También señaló que se sometió a una prueba cognitiva. "No sé qué decirte aparte de que respondí correctamente a todas las preguntas", afirmó.

Dijo que someterse a una evaluación de agudeza mental era "lo que el pueblo estadounidense quiere", y lanzó otro ataque a su predecesor: "Biden se negó a tomarla".

El reporte médico finalizado es la primera información pública sobre la salud de Trump desde un intento de asesinato en su contra en Butler, Pensilvania, en julio.

En lugar de publicar registros médicos en ese momento, el representante de Texas Ronny Jackson, quien fungió como su médico de la Casa Blanca, escribió un memorando en el que describió una herida de bala en la oreja derecha de Trump. En una entrevista posterior con CBS en agosto pasado, Trump dijo que "muy gustosamente" publicaría su expediente médico, pero nunca lo hizo.

Trump es tres años más joven que Biden. Pero el día que asumió su segundo mandato en enero, Trump tenía cinco meses más que Biden durante su investidura en 2021, convirtiéndose en el presidente más anciano de la nación en asumir el cargo.

Los presidentes tienen derechos de privacidad que protegen sus registros médicos al igual que los ciudadanos comunes, y eso significa que tienen margen sobre qué detalles se publican. Sin embargo, los exámenes médicos anuales modernos a menudo han jugado un papel clave en ofrecer al público una idea de la salud del comandante en jefe. Trump había optado durante mucho tiempo por ofrecer pocos detalles sustantivos sobre su salud.

Trump fue tratado en Walter Reed, ubicado en Bethesda, Maryland, por su grave episodio con el coronavirus en 2020. Durante ese tiempo, el médico de Trump ofreció un pronóstico optimista sobre su condición, aunque el jefe de despacho de la Casa Blanca, Mark Meadows, dijo que algunos de los signos vitales de Trump eran "muy preocupantes". Después de que Trump se recuperó, surgieron más detalles de que había estado más enfermo de lo que había dejado entrever.

