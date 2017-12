La seguridad aeroportuaria ahora escanea tu cara antes de abordar en nueve ciudades de EEUU

El miércoles 20 de diciembre por la mañana, hice cola en la puerta asignada en el aeropuerto de Washington–Dulles para abordar un vuelo a India. Estaba revisando distraídamente los correos electrónicos, hasta que me di cuenta que el escaneo rutinario del pase de abordar era algo diferente.

"¿Qué es esto?", pregunté, cuando llegué al frente y vi lo que parecía una cámara.

El agente de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) no respondió mi pregunta. En cambio, simplemente me dijo que me pusiera de pie y mirara hacia delante, guiándome como si tuviera a todos frente a mí.

Hice lo que me dijeron: no soy ciudadana estadounidense, y no sabía cuáles serían los riesgos de rechazar el escaneo. Pero más tarde, repetí mi pregunta al oficial de la aerolínea que verificó mi tarjeta de embarque en la puerta de embarque. "Oh, eso es un escaneo de reconocimiento facial", respondió.

Las azafatas dentro del avión no sabían, o decían, mucho más. Por lo que pude ver, a nadie en mi avión, que sin duda tenía algunos ciudadanos estadounidenses, se le dio una explicación o una opción para optar por no participar.

El área metropolitana de Washington DC es una de las nueve urbes –las otras son Atlanta, Boston, Chicago, Las Vegas, Miami, Nueva York y Houston– donde el software de reconocimiento facial se utiliza para viajeros internacionales en ciertos vuelos con ciertas aerolíneas. JetBlue es una de ellas. El software básicamente escanea la cara de una persona y la compara con un depósito de imágenes para verificar que la persona que aborda es realmente quien dice ser.



No soy la única preocupada por lo que podría significar el uso de esta tecnología: un nuevo informe, publicado el jueves por el Centro Jurídico de Georgetown sobre Privacidad y Tecnología, encuentra que estos escaneos –dudosos en su eficacia y precisión– son realizados sin tener en cuenta la ley federal o los derechos de privacidad.

"Sin autorización explícita, [el Departamento de Seguridad Nacional, DHS por sus siglas en inglés] no debería estar escaneando las caras de los estadounidenses cuando salen en vuelos internacionales, pero lo está haciendo de todos modos", escriben los autores Harrison Rudolph, Laura M. Moy y Alvaro Bedoya. "Tal como se prevé actualmente, el programa representa una escalada grave del escaneo biométrico de los estadounidenses, y no existen reglas codificadas que lo limiten".

La voluntad de usar tecnología de reconocimiento facial en las fronteras y los puertos de entrada de EEUU ha existido por un tiempo, pero la administración de Trump ha convertido en prioritario mediante el "Sistema de Seguimiento de Entrada y Salida Biométrico" o Biometric Entry-Exit Tracking System, en inglés. El propósito es verificar las identidades de los no-ciudadanos que están dejando el país, para ayudar a contener el fraude e identificar a quienes exceden el tiempo que les permite su visa. Pero nunca se ha establecido claramente si estos escaneos realmente lograrán el objetivo; incluso DHS no está convencido de que el sistema de salida biométrica sea efectivo. En otras palabras, no está claro por qué esta estrategia es necesaria para resolver el problema del exceso de estadía de los visados.



Si DHS va a implementar el reconocimiento facial, hay un procedimiento que debe seguir. Según el informe de Georgetown, las agencias que administran este programa no han seguido el proceso de reglamentación federal requerido a través del cual notifican al público y solicitan su opinión. Como resultado, el programa se basa en "motivos legales inestables", según el informe.



"Es como si DHS hubiera contratado a un gorila de un billón de dólares para verificar las identificaciones, pero nunca comprobó lo bueno que es al detectar una falsificación".

Entonces, ¿qué permite al DHS hacer con esta tecnología y qué puedes hacer tú al respecto? Según el informe, los escáneres faciales parecen obligatorios para los ciudadanos extranjeros según la regla actual, pero pueden ser opcionales para los ciudadanos estadounidenses. De hecho, DHS y CBP –la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza– han presentado algunas alternativas para los viajeros que no desean que se les escanee la cara. A un viajero que solicita dejar de lado el escaneado, el personal de vuelo o el oficial de CBP pueden verificar manualmente sus documentos, dependiendo de la línea aérea, la agencia gubernamental y el aeropuerto.

Pero no está claro si los agentes están informando a los pasajeros acerca de esta opción, la que en mi caso no fue así, y si incluso se les exige bajo la política actual. Por lo tanto, los pasajeros deben saber que su cara está siendo escaneada y afirmativamente buscan optar por no participar. Esta es una de las principales preocupaciones que plantea el informe que se habría abordado si la política se hubiera sometido a procedimientos adecuados de reglamentación.



¿Cuál es la legalidad y el futuro de esta medida? TAMI CHAPPELL/AFP/Getty Images



En los talones de este informe, los senadores Mike Lee, republicano de Utah, y Ed Markey, demócrata de Massachusetts, enviaron una carta a la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional solicitando que la agencia suspenda el programa hasta que se aborden estas cuestiones legales y de privacidad.

Quizás la mayor pregunta que los críticos tienen con este y otros usos de la tecnología de reconocimiento facial es: ¿Cuán preciso es el algoritmo para identificar correctamente las caras y unirlas con información útil? Y la respuesta no es satisfactoria. A través del informe:

“Según los datos propios de DHS, los sistemas de reconocimiento de rostros de DHS rechazan erróneamente hasta 1 de cada 25 viajeros que usan credenciales válidas. A esta alta tasa, el sistema de escaneo facial propenso a errores de DHS podría causar que 1.632 pasajeros sean retrasados o negados erróneamente todos los días en el John F. Kennedy (JFK) de Nueva York. Además, el DHS no parece tener ninguna idea de cuán efectivo será su sistema para atrapar a los impostores: el objetivo principal del sistema”.



Las personas que son más propensas a soportar la mayor parte de estas potenciales inexactitudes son las personas de color, especialmente las mujeres, si se quiere creer en una investigación previa. Los algoritmos tienden a no funcionar tan bien en todos los géneros y razas. "Es como si el DHS hubiera contratado a un gorila de un billón de dólares para verificar las identificaciones, pero nunca comprobó lo bueno que es al detectar una falsificación", dijo Moy, coautor del informe, en un comunicado. "Tampoco saben si tiene prejuicios contra ciertos grupos de personas". Estas preguntas son de misión crítica y no tienen respuesta ".

Un vocero de CBP respondió al informe por correo electrónico, diciendo que la agencia "publicó preguntas frecuentes y produjo folletos usados en las ubicaciones que explican los procedimientos alternativos disponibles". Agregó que CBP analiza sus métricas, y que "las demostraciones tienen una la tasa de coincidencia en el percentil 90".

Lo que más temen los defensores de la privacidad y los derechos civiles es que una tecnología de vigilancia como esta, si no se controla y se defina claramente, en última instancia conducirá a intrusiones de privacidad cada vez mayores. ¿Qué podría ser el próximo? ¿Escanear las caras de manifestantes y periodistas? ¿Ejecutar estas imágenes a través de bases de datos criminales sin consentimiento o causa probable?¿Dirigirse a los consumidores para obtener ganancias?



En este momento, virtualmente no existen límites sobre cómo esta información podría ser compartida entre agencias gubernamentales y compañías privadas, dicen los autores del informe. Y las implicaciones potenciales para la libertad de expresión, movimiento y reunión son masivas.

Este artículo fue originalmente publicado en inglés en CityLab.com.