La resiliencia ante los desastres ahorra seis veces más de lo que cuesta...

El Bombardeo de Varsovia, 1944: Los desastres naturales no fueron los únicos responsables de llevar a la destrucción casi absoluta a ciudades enteras. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi arrasó el casco antiguo de la capital polaca como represalia por el Alzamiento de Varsovia, durante el cual la resistencia polaca causó la muerte a unos 20,000 efectivos nazis. Foto: U.S. Library of Congress | Univision

