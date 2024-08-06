El sorprendente hallazgo de moléculas de agua en piedras de la Luna

Video Estas nuevas imágenes de Marte fueron captadas por la sonda china Tianwen-1

Científicos chinos reportaron el hallazgo de agua en su forma molecular en la Luna, lo que podría representar un “recurso para habitar” en el satélite.

Los expertos divulgaron su hallazgo en la revista científica Nature Astronomy este mes en un artículo titulado “Evidencia de un mineral hidratado enriquecido con moléculas de agua y amonio en la muestra lunar de la Chang e-5”.

PUBLICIDAD

La evidencia fue transportada por la sonda espacial china Chang e-5, que llegó a la superficie lunar en el 2020.

“En este estudio presentamos el descubrimiento de un mineral hidratado, (NH 4 )MgCl 3 ·6H 2 O, en muestras de suelo lunar traídas por la misión Chang e-5, que contienen aproximadamente 41% en peso de H2O”, dice el artículo.

De acuerdo con la investigación, la estructura y composición del mineral encontrado es muy semejante a un mineral llamado “novograblenovita” encontrado en la Tierra.

Hallazgo revela potencial para “habitar la Luna”, dice reporte

El artículo destaca que los elementos presentes en el mineral detectado en la superficie lunar tiene el potencial para permitir "habitar" en la Luna.

“La presencia de amonio indica una historia de desgasificación lunar más compleja y destaca su potencial como recurso para la habitación lunar”, dice el reporte.

Aunque científicos chinos ya habían detectado gotas de agua atrapadas en perlas de vidrio el año pasado, esta es la primera ocasión en que el líquido es hallado en su forma molecular en la Luna.

“Nuestros hallazgos también sugieren que las moléculas de agua pueden persistir en áreas iluminadas por el Sol en la Luna como sales hidratadas”, dice el texto científico.

Los expertos sostienen en su artículo que las muestra analizada fue revisada microscópicamente, ya que su tamaño es aproximadamente el de un cabello humano.

El mineral fue denominado ULM-1, que tiene la composición de 41% de agua con fragmentos de amoníaco.

PUBLICIDAD

“Descartamos la contaminación terrestre o el escape de cohetes como el origen de este hidrato sobre la base de sus composiciones químicas e isotópicas y las condiciones de formación”, dice el análisis.

Según el estudio, el cristal ULM-1 (con la fórmula química (NH4)MgCl3·6H2O) está compuesto de aproximadamente un 41% de agua, con trozos de amoníaco que mantienen estables las moléculas de H2O a pesar de los cambios bruscos de temperatura en la Luna.

Este tipo de agua podría ser un potencial "recurso" para "habitar" la Luna, escribieron los científicos en su estudio.

Científicos destacan potencial de hallazgo en la Luna

Yuqi Qian, geólogo planetario de la Universidad de Hong Kong, dijo que el hallazgo de agua en su forma molecular en la Luna abre la puerta para una mayor exploración del potencial de la Luna para estabilizar el líquido ahí.

“Creo que este nuevo descubrimiento, que nos permite extraer agua molecular directamente de los suelos lunares, tiene mucho potencial”, dijo el experto a CNN. “Se trata de un nuevo mecanismo para estabilizar el agua molecular en la superficie lunar”.

Mira también: