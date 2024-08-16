Resuelven el milenario misterio de dónde venía el asteroide que extinguió a los dinosaurios

Científicos alemanes encontraron nuevas pistas que permiten determinar el origen del asteroide que impactó la Tierra hace millones de años y exterminó a la mayoría de los dinosaurios.

Los hallazgos fueron difundidos en la revista Science e indican y toman como base el estudio del cráter de Chicxulub, que se formó tras el impacto del asteroide cerca de la actual Península de Yucatán, en México. Su diámetro estimado es de unas 120 millas y su profundidad de unas 12 millas.

El reporte incluye datos sobre el asteroide apocalíptico que acabó con los dinosaurios y abrió paso al surgimiento de los mamíferos, incluida la especie humana.

De acuerdo con la investigación, los expertos analizaron los restos del asteroide, que están esparcidos por todo el planeta, para llegar a sus conclusiones.

“El límite geológico entre las eras Cretácica y Paleógena hace 66 millones de años está marcado por depósitos en todo el mundo de un impacto en la actual Chicxulub, México”, dice el reporte.

A partir de las comparaciones entre esos depósitos también se logró determinar el sitio espacial del cual pudo provenir el asteroide.

Asteroide provino del Sistema Solar exterior, más allá de Júpiter

El artículo sostiene que el asteroide carbónico se formó en el Sistema Solar exterior, más allá de Júpiter, donde abundan este tipo de rocas que en raras ocasiones llegan a impactar a la Tierra.

“Nuestros datos indican que el que impactó en Chicxulub era un asteroide de tipo C (con un alto contenido carbónico) que se había formado más allá de la órbita de Júpiter”, dice el reporte.

Mario Fischer-Godde, investigador de la Universidad de Colonia, en Alemania, dijo que el elemento de rutenio fue clave para determinar el sitio de formación del asteroide.

“Es el clavo en el ataúd”, dijo a The New York Times el experto que encabezó la investigación. “Esta marca de isótopo de rutenio que medimos no puede ser algo más que un asteroide carbónico”.

El investigador agregó que el elemento de rutenio es tan poco común en la Tierra que es precisamente su rareza la que lo convierte en un factor clave para asociarlo con un asteroide de ese tipo.

Para la investigación, los expertos alemanes midieron los isótopos de rutenio en muestras de tres sitios de frontera entre el Cretácico y el Paleógeno en donde ocurrieron otros cinco impactos de asteroides.

Esos impactos ocurrieron hace unos 36 y 470 millones de años, dice el reporte. También analizaron antiguas capas de esferulitas de impacto de entre 3,500 y 3,200 millones de años.

A partir de ese análisis se logró determinar que los otros cinco asteroides se formaron en puntos más cercanos a la Tierra, a diferencia del impactador Chicxulub.

“Es la belleza del elemento de rutenio”, dijo al Times el doctor Fischer Godde.

Expertos celebran nuevos hallazgos sobre el meteorito de Chicxulub

El estudio es una aplicación sobresaliente de una nueva técnica analítica, dijo al Times David Kring, científico en jefe del Instituto Lunar y Planetario de la Asociación de Universidades de Investigación del Espacio.

“Identificar el tipo de impactador es importante porque nos ayuda a evaluar la frecuencia de dichos impactos en el pasado geológico y los efectos de dichos impactos en el futuro del planeta”, dijo Kring.

Los hallazgos "añaden riqueza" al entendimiento que se tiene de lo que ocurrió cuando se extinguieron los dinosaurios, dijo a CNN el doctor Ed Young, académico expertos en química cósmica de la Universidad de California en Los Ángeles.

