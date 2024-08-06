Cómo los humanos hicieron desaparecer a sus parientes los neandertales de la Tierra, según un nuevo estudio

Video ¿Cuáles serían los impactos y beneficios de los avances en la modificación de genes humanos?

Un equipo de científicos en los Estados Unidos encontró nuevas pistas sobre cómo los neandertales pudieron desaparecer como especie al interrelacionarse con los primeros sapiens hace miles de años.

De acuerdo con la investigación titulada “Flujo genético recurrente entre neandertales y humanos modernos durante los últimos 200.000 años”, el rastro genético de los neandertales pudo desaparecer al mezclarse con los primeros sapiens hace unos 60,000 años.

El reporte indica que, de acuerdo con registros genéticos encontrados en osamentas de ambas especies, los neandertales y los sapiens se encontraron y relacionaron en tres olas.

La primera ocurrió entre 200,000 y 250,000 años, la segunda hace unos 100,000 años y la tercera y más reciente, entre 50,000 y 60,000 años.

Fueron estos intercambios los que terminaron por absorber a los neandertales, lo que derivó en su asimilación y desaparición, de acuerdo con el estudio.

Análisis de genomas de tres neandertales revela pistas de su desaparición

Los investigadores revisaron los genomas de restos de tres neandertales, cuya antigüedad data de hace unos 50,000 a 80,000 años.

Luego, los científicos compararon las estructuras genéticas con las de humanos modernos.

Los análisis realizados durante la investigación indican que probablemente el tamaño de la población de neandertales hace unos 40,000 años, cuando se estima que la especie desapareció, pudo ser 20% menor que lo anteriormente calculado.

Los autores de la investigación son los científicos Liming Li, Troy J. Comi, Rob F. Bierman y Joshua M. Akey.

“Li y los demás autores utilizaron un nuevo marco para modelar la dinámica cada vez más compleja de introgresión entre humanos y neandertales y las ramificaciones para ambas poblaciones”, dice el artículo divulgado en la revista científica Science.

“Las poblaciones humanas eran más grandes, y como las olas que golpean contra la playa, eventualmente erosionaron a los neandertales”, dijo a CNN Joshua Akey, profesor del Instituto Lewis-Sigler de la Universidad de Princeton y autor senior del reporte.

Estudio arroja luz sobre el intercambio genético entre sapiens y neandertales

Laurits Skov, genetista e investigadora de la Universidad de California Berkeley, dijo que el hallazgo de intercambios genéticos entre los sapiens y los neandertales hace unos 100 años es un hecho novedoso.

“Lo que parece certero es que la historia entre los humanos y los neandertales está mucho más entrelazada que lo que se había pensado”, dijo a CNN.

La interacción más reciente entre neandertales y sapiens fue detectada por el científico ganador del Premio Nobel Svante Paabo en el 2010.

