El nuevo análisis genético de animales que asocia otra vez el origen del covid al polémico mercado de Wuhan

Video El coronavirus proviene de murciélagos a través de un posible animal intermedio: científicos de la OMS

Un grupo de científicos en búsqueda de los orígenes del covid-19 han reducido sus investigaciones a una breve lista de animales que posiblemente ayudaron a transmitirlo a las personas.

El objetivo de los investigadores forma parte de un esfuerzo que, esperan, les permita rastrear el brote hasta su origen.

Los expertos analizaron el material genético recopilado en el mercado chino donde se detectó el primer brote y descubrieron que los animales más probables eran perros mapaches, civetas y ratas de bambú.

Los científicos sospechan que los animales infectados fueron llevados por primera vez al mercado de Wuhan a finales de noviembre de 2019, lo que desencadenó la pandemia.

Michael Worobey, uno de los autores del nuevo estudio publicado en la revista científica Cell, dijo que encontraron qué subpoblaciones de animales podrían haber transmitido el coronavirus a los humanos.

Esto puede ayudar a los investigadores a identificar dónde circula comúnmente el virus en los animales, conocido como su reservorio natural, dijo Worobey.

"Por ejemplo, podemos demostrar que los perros mapaches que estaban (en el mercado)... eran de una subespecie que circula más en el sur de China", dijo Worobey, biólogo evolutivo de la Universidad de Arizona.

Saber eso podría ayudar a los investigadores a comprender de dónde vinieron esos animales y dónde se vendieron. Luego, los científicos podrían comenzar a tomar muestras de murciélagos en el área, que se sabe que son reservorios naturales de coronavirus relacionados como el SARS.

Las dudas sobre las versiones que vinculan el covid-19 con un laboratorio chino

Si bien la investigación refuerza el argumento de que el covid-19 surgió de los animales, no resuelve el debate polarizado y político sobre si el virus surgió de un laboratorio de investigación en China.

Mark Woolhouse, profesor de enfermedades infecciosas de la Universidad de Edimburgo, dijo que el nuevo análisis genético sugería que la pandemia “tenía sus raíces evolutivas en el mercado” y que era muy poco probable que el covid-19 estuviera infectando a las personas antes de que fuera identificado en el Mercado de Huanan.

"Es un hallazgo significativo y esto inclina la balanza más a favor de un origen animal", dijo Woolhouse, que no estuvo relacionado con la investigación. "Pero no es concluyente".

Un grupo de expertos liderado por la Organización Mundial de la Salud concluyó en 2021 que el virus probablemente se transmitía a los humanos desde los animales y que una fuga de laboratorio era “extremadamente improbable”.

El jefe de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo más tarde que era “prematuro” descartar una fuga de laboratorio.

Una investigación de la agencia AP en abril encontró que la búsqueda de los orígenes del covid en China enfrentaba obstáculos en medio de luchas políticas internas y oportunidades perdidas por parte de funcionarios de salud locales y globales.

Por ejemplo, en marzo de 2023, se reportó que el Departamento de Energía estadounidense había sugerido que el covid pudo haberse originado tras una fuga del virus de un laboratorio chino, lo que generó una airada respuesta de Pekín a esos reportes.

Tras divulgarse esa versión, China dijo que las autoridades de ese país habían sido "abiertas y transparentes" sobre su trabajo para resolver el misterio de los orígenes del virus.

Ese mismo mes, el director del FBI, Christopher Wray, afirmó en entrevista con Fox News que su agencia era de las que cree que la pandemia fue causada "probablemente" por una fuga en un laboratorio de Wuhan.

“El FBI ha mantenido durante bastante tiempo que los orígenes de la pandemia probablemente se deban a un posible incidente en un laboratorio en Wuhan”, dijo Wray.

La Casa Blanca ha enfatizado que no hay consenso entre los servicios de inteligencia del país sobre cuál pudo ser el origen de la pandemia de coronavirus.

Los científicos dicen que es posible que nunca sepan con seguridad de dónde vino exactamente el virus.

En el nuevo estudio, científicos de Europa, Estados Unidos y Australia analizaron datos publicados previamente por expertos del Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Incluía 800 muestras de material genético que trabajadores chinos recolectaron el 1 de enero de 2020 en el mercado de mariscos de Huanan, el día después de que las autoridades municipales de Wuhan dieron la alarma por primera vez sobre un virus respiratorio desconocido.

Los científicos chinos publicaron las secuencias genéticas que encontraron el año pasado, pero no identificaron a ninguno de los animales posiblemente infectados con el coronavirus.

En el nuevo análisis, los investigadores utilizaron una técnica que puede identificar organismos específicos a partir de cualquier mezcla de material genético recolectado en el medio ambiente.

Worobey dijo que la información proporciona “una instantánea de lo que había (en el mercado) antes de que comenzara la pandemia” y que análisis genéticos como el suyo “ayudan a llenar los espacios en blanco sobre cómo el virus podría haber comenzado a propagarse”.

Woolhouse dijo que el nuevo estudio, aunque significativo, dejó algunas cuestiones críticas sin respuesta.

"No hay duda de que el COVID circulaba en ese mercado, que estaba lleno de animales", dijo. "La pregunta que aún queda es cómo llegó ahí en primer lugar".

